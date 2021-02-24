Kılıçdaroğlu 5 soruyu hatırlattı, Bahçeli gençlere seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Gara Operasyonuna ilişkin geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiği 5 soruyu hatırlattı, “Bu sorulara hala cevap almış değilim, millet bu sorulara cevap bekliyor. Başarısız olduysan neden başarısız oldun açıkla” dedi. Merkez Bankası rezervlerine ilişkin olarak, “128 milyar dolar buharlaştı. Milletin parası 128 milyar doları kime sattın? 128 milyar dolar sorulunca damadı savunuyor, ‘Damadın başarılarından kuduruyorlar’ diyor. Başarılı ise neden görevden aldın? Merkez Bankası başkanını neden görevden aldın, onu da almasaydın. 128 milyar doların hesabını sorunca da kıyamet kopuyor. Bu milletin biriktirdiği 128 milyar doları ne yaptın Sayın Erdoğan?” diye sordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise grup konuşmasında, “Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyor, bu şekilde analiz etmiyoruz. Milleti bir görüyoruz, adına Türk milleti diyoruz. Gençliği bir değerlendiriyor, müstesna unvanına Türk gençliği diyoruz” diye konuştu. Bahçeli, “Sevgili gençler, hiçbirinizi kaybedemeyiz. Hiçbirinizin hayatını tesadüflerin akıntısına teslim edemeyiz. Öfkeniz olabilir, kızgınlığınız olabilir, kızdıklarınız olabilir, tepkileriniz sivri olabilir, itirazlarınız sinirli olabilir, fakat sizler bizim için, milletimiz için, istikbal ve istiklal haklarımız için paha biçilemez öneme sahipsiniz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Gara’ya giden HDP’lilere ilişkin açıklamalarına yanıt verdiği grup toplantısında “Heyetimizin çözüm sürecinde devletin ve iktidarın bilgisi, onayı ve ricası dahilinde gerçekleştirdiği ziyaretin fotoğraflarını gösterdi. Bunun adı algı yaratma çabası. O fotoğrafları keşke önce kendi genel başkanına gösterseydin" dedi. “Bizim milletvekilimiz Gara’ya gitmemiştir. O tarihte nerede olduğu bellidir” diyen Buldan, çözüm sürecinde yapılan görüşmelerin devletin kayıtlarında bulunduğunu belirtti. Buldan, “Çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiğinde açıklayacağız” diye konuştu.

“HAKKINI ARAYAN HER KADIN ONURLUDUR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çıplak arama tartışmasında “Onurlu kadın bir sene beklemez, ertesi gün şikayet eder” açıklaması yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i eleştirerek ‘meeToo’ hareketini örnek göstererek, “Zihniyetiniz batsın. İster bir gün sonra, ister 10 yıl sonra söylesin. Hakkını arayan her kadın onurludur” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi de ‘Batsın bu oylar ‘sözleri üzerinden eleştiren Akşener, “Bu ülkenin 6 milyon vatandaşına ‘Allah belanızı versin’ dedi. Sayın Erdoğan’ı ve partisinin yöneticilerini, ciddiyete ve sorumluluklarının farkına varmaya çağırıyorum. Sırf gündem yaratmak için, bu memleketin toplumsal dokusuna böyle zarar veremezsiniz” diye konuştu.