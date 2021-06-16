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  4. Kılıçdaroğlu “Adalet’ çağrısı yaptı, Bahçeli’den NATO  ve ABD eleştirisi geldi  

Kılıçdaroğlu “Adalet’ çağrısı yaptı, Bahçeli’den NATO  ve ABD eleştirisi geldi  

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Ankara’dan İstanbul’a yaptığı adalet yürüyüşünün yıldönümünde, CHP grup toplantısında konuşmasını adalete ayıran Kemal Kılıçdaroğlu, milyonlar işsizken, asgari ücret ile çalışırken, 4-5 yerden maaş alanların olduğunu belirterek; “Bu adalet midir, ahlak mıdır, hak mıdır, hukuk mudur? Kul hakkı yiyen hiç kimse CHP’ye oy vermesin” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu’nun bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar verildiğine ilişkin sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “AK Partili ve MHP'li kardeşlerime seslenmek isterim. Bu siyasetçiyi, bu ahlaksız, edepsiz adamı merak etmiyor musunuz? İçişleri Bakanı rüşvet var diyorsa bunu ortaya çıkarmak devletin namusudur” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “ Devletin gelirleri talan ediliyor. Millet aç ve perişan biz bunları söylediğimiz zaman, "Siz doyurun" diyor. Bizim doyurmamız için senin oradan ayrılman lazım” sözleriyle bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın saldırıya uğramasını da gündeme getiren CHP lideri, “Onlar bizim üzerimize mafyalarıyla, çeteleriyle, yeraltı dünyasının beslemeleriyle gelebilirler. Sanıyorlar ki CHP’lilere geri adım attırırız. Sizin feriştahınız gelse bize geri adım attıramaz. O binaları, ruhsatı olmayan katlarını yıkacağız. Gerekirse bütün milletvekilleri olarak ellerimizde balyozla gidip onların tamamını yıkacağız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında ABD Başkanı Biden’in Türkiye’yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğünün belirsizliğini koruduğunu belirterek, “Türkiye’yle ABD arasında soğuk rüzgârların estiğini bilmeyen, bu soğukluğu hissetmeyen neredeyse kalmamıştır. İki ülke arasında kaygan bir zemin oluşturan kalın buzların çözülmesi samimi dileğimizdir” dedi. “Arkamızdan dolanıyorlar, müttefiklik edebiyatı yapıyorlar. Teröristlerle iş tutuyorlar, stratejik ortaklıktan bahsediyorlar” sözleriyle ABD’yi eleştiren Bahçeli, “Türkiye’nin kuyusunu kazıyorlar, sözde Ermeni soykırım yalanına sarılıyorlar, sonra dönüp NATO diyorlar” dedi. NATO’ya dönük eleştirilerde getiren Bahçeli, “NATO, bugüne kadar Türkiye’nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap vermiştir? 15 Temmuz’da başkentimiz hainler tarafından bombalanırken, bu NATO neredeydi? Güney sınırlarımızda terör devleti kurulması hedeflenirken, NATO’da birlikte silah tuttuğumuz ülkelerin sırtımıza namertçe ateş açtığını söylemeyelim mi?” diye konuştu. 

Sancar:“HDP susmayacak”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Sedat Peker’in iddialarını gündeme getirdiği grup toplantısında, “İktidar her kademede susuyorsa bu suçları kabul ediyor. Bu suskunluk sadece iktidar çevreleriyle sınırlı kalmıyor, ne yazık ki muhalefet saflarında da benzer bir tutumu görüyoruz. Olayları küçültmeye, iddiaları sıradanlaştırmaya çalışan yaklaşımlara tanık oluyoruz. Bu ülkede birilerinin aklından bir suskunluk paktı yaratmak geçiyor olabilir, bu dönemi idare ederek geçirelim diye bir niyet varsa buradan uyarıyoruz, HDP susmayacak” dedi.

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