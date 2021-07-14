Kılıçdaroğlu: CHP belki de ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor

Meclis, ekim ayına kadar tatile girmeye hazırlanırken CHP ve MHP bu yasama yılının son grup toplantılarını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan dönemi bitmiştir. Bu millet, Millet İttifakı’na memleketi teslim edecektir. Daha güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, halkın istediği cumhurbaşkanının, 83 milyonu ayrımsız kucaklayan, kendisi ve ailesinin yaşamıyla topluma örnek olan, harcanan her kuruşun hesabını milletine veren, güç eline geçtiği zaman yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı olduğunu söyledi. "Eğer bu toplumda vatandaşın yüzde 17’si ‘memleket iyiye gidiyor’ diyorsa, büyük bir çoğunluğu ise ‘hayır kötüye gidiyor’ diyorsa çalışmamız lazım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Herkes der ki CHP çalışıyor mu? CHP tarihinde ilk kez belki de bu kadar yoğun çalışıyor. Bunların yapamadığını yapacağız. Çünkü biz iktidar olacağız ve bütün sorunları çözeceğiz. Neden şimdi sorunları saptıyoruz, iktidar olduğumuzda zaman kaybetmemek için. Sorunları raporlaştırıyoruz. Hiçbir üniversitede hiçbir akademisyenin sahip olmadığı bütün bilgiler var bizde. Esnafın, sanayicinin, işsizin, kahvecinin sorunları var, hepsinin sorunlarını biliyoruz. Hepsinin çözümlerini de üretiyoruz. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaşanan uçak polemiğini sürdüren Kılıçdaroğlu, “Sadece uçakları değil, garaja koyduğun o pahalı arabaların tamamını satacağım. Batsın sizin anlayışınız, böyle devlet yönetimi mi olur? Parayla itibar olacağını sanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bahçeli: “Akılları ve iradeleri rehinli”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘15 Temmuz’un sis bulutunun henüz dağılmadığını, ihanet ve işgal planlarının merkez üssünün hala aktif olduğunu’ belirterek, “Kripto damar henüz kurumamıştır. FETÖ elebaşları ABD’de ve Avrupa ülkelerinde cirit atmaktadır. İmralı canisi başına nasıl çuval geçirilip Türkiye getirilmişse, Fetullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir” dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı’nın Diyarbakır ziyaretine ilişkin olarak “Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapmasın, harman yeri dişlemesin, buzağıyı yanlış yerde aramasın. Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır” diye konuştu. Bahçeli, Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak da şunları söyledi: “CHP’li bir genel başkan yardımcısının cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’dur demesi, adaylık düşü kuran İP Başkanı’nı, HDP’nin müdahalesi olmadan aday belirlenmez diyen bölücü zihniyeti telaşlandırmıştır. Zillet ittifakına tavsiyem, kimin aday olacağını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına sorsunlar, cevap alamazlarsa Biden’e ulaşsınlar ya da Bolton’un son kararının ne olduğunu araştırsınlar. Bunların, kendi öz iradeleriyle cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyecek ölçüde akılları ve iradeleri rehinlidir.”