Kılıçdaroğlu: CHP’li belediyeler kara kış fonu benzeri çalışmayı tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Roma’da ABD Başkanı Biden ile görüşmesini “Öyle bir şahsım ve şürekası var ki gerçekten utanıyorum. Önümüze konulan tablo hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir tablo. Dışarıda tam bir kuzu, gözleri gülüyor Biden'ı görünce. En büyük derdi ‘Acaba Biden’la bir saat oturabilir miyim?' geldikleri hale bak. Bu devletin itibarı, saygınlığı yok mu? Yeter ki kendisini huzuruna kabul etsin, bir saat görüşebilsin” sözleriyle eleştirdi.

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın haksız yere içeride tutulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Benim vicdanım kabul etmiyor. Onlar hayatlarının hiçbir döneminde belki CHP'ye sempati bile duymadılar, ama bizim görevimiz adalettir, haksızlığa karşı durmaktır” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde karakış fonu benzeri bir çalışmayı büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, “Bir vatandaşımız doğalgaz, elektrik faturasını ödeyemez duruma gelirse belediyelerimiz devreye girecek. Ankara karakış destek paketini açıkladı. 400 milyon liralık doğalgaz yardımı yapacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, ekonomiye ilişkin olarak yaptığı değerlendirmelerde 7 yıl arka arkaya dolar bazında milli gelirin düştüğü dönemin ‘Erdoğan Şahsım Hükümeti’ dönemi olduğunu belirterek, “Bunun topluma faturası 227 milyar dolardır. Türkiye ilk 20 liginden düşmüştür. 'İlk 10'a çıkaracağız' diyorlardı, ilk 20'den düştüler” diye konuştu.

“CHP’nin kime hizmet ettiğini halka anlatacağız”

Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Roma’da muhatap devlet veya hükümet başkanlarıyla verimli, yararlı ve art niyetlileri sukutu hayale uğratacak temaslar kurduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden ile gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma oluşturulması konusunda mutabık kalınmasının, NATO ve stratejik ortaklığa vurgu yapılmasının ‘değerli’ olduğunu söyleyen Bahçeli, “İki ülke arasında siyasi, ekonomik ve ticari diyalogların artırılması, sevsek de sevmesek de herkesin çıkarına uygundur” dedi.

Irak-Suriye tezkeresini hatırlatan Bahçeli, HDP’nin dayatmasına CHP’nin boyun eğdiğini belirterek, “CHP yönetimi tarihi çizgisine ‘hayır’, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘hayır’, milli mücadeleye ‘hayır’, hıyanete ve husumete ‘evet’ demiştir. Kılıçdaroğlu artık geri dönüş yolları tümden kapanmıştır. Geçmiş olsun sana” diye konuştu.

“CHP'nin neye dönüştüğünü kimlere hizmet ettiğini, kaynağından nasıl koptuğunu halka hizmet hakka hizmet şiarıyla izah edeceğiz" diyen Bahçeli “Bu günden itibaren yeni görevlendirmeleri yapıyorum CHP’nin gizli gündemini ağır kusurlu siyasetini halkımıza doğrudan aktarmak ve ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum” dedi.