Kılıçdaroğlu: Demokratik yollarla bunların tamamını emekli edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı Davası ve Suudi Arabistan Prensi Selman’ın ziyaretine ilişkin olarak iktidarı eleştirdiği Meclis Grup toplantısında, “Para uğruna dilencilik yapıp birilerinden para istemeye gidiyorsunuz ve Türkiye'de görülmekte olan bir davayı ve işlenen bir cinayeti birilerinin talebi üzerine para uğruna Suudilere veriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömüyorlar. Bunlar ülkeye asla ve asla itibar kazandıracak olaylar değildir. Sandığa gideceğiz demokratik yollarla ben bunların tamamını emekli edeceğim” dedi.

Çiftçilerin sorunlarına yönelik 9 maddelik çözüm önerilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, hiçbir çiftçinin zarar etmeyeceği bir modeli inşa edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, Meclise sunulan ek bütçe kanun teklifini de değerlendirdiği grup toplantısında “Erdoğan ücretli rolü oynuyor. Bu rolleri bıraksın. Senin çocuklarının milyon dolarla nasıl oynadığını biliyoruz. Manhattan'da nasıl gökdelenler inşa ettiğini biliyoruz, Muhammed Ali'nin çiftliğini nasıl aldıklarını biliyoruz. Bu milletten çalınan her kuruşu geri vereceğim” diye konuştu.

Basın yasa teklifini ‘sansür‘ düzenlemesi olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, teklifin bu haliyle kanunlaşması halinde, Anayasa Mahkemesine götüreceklerini söyledi. Yasa teklifiyle ilgili olarak CHP Grup toplantısında konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, iktidara ‘yanlıştan dönülmesi “ çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis grup toplantısında 2023 yılında Cumhur İttifakının açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacağını belirterek, “Zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle, yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir” dedi.

“Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki, yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor” diyen Bahçeli, “Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya’yı Konya’yı. Demokrasi er meydanıdır, bu meydana çıkmaya yüzleri olmayanların konuşmaya hakları bile yoktur” dedi.

Milli ve manevi değerleri hedef alan dizi filmlerin toplumsal hayatı zehirlediğini ifade eden Bahçeli, Netfilix’i de eleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Bu lafların içi boş

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ‘ yeni çözüm süreci’ tartışmalarını değerlendirdiği Meclis Grup toplantısında, “Lafı ortaya atanların ne çözüm sürecine dair belgesi ne de izlenim var. Bu lafların içi boş. Bizim görebildiğimiz kadarıyla iktidar içerisinde bir çözülme var. Fiyaskoya dönüşen inkâr ve imha siyasetinin çözülme süreci var bu iktidarda” dedi. İsim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt veren Buldan, “Bizleri milletvekili olarak görmediğini söyleyen ve bunu açıklayan bir zat var. Biz de kendisini bakan olarak görmüyoruz ve tanımıyoruz. Ne olacak? Sen istesen de istemesen de, kabul etsen de etmesen de bu ülkede 10 milyona yakın insan bizlere oy verdi" dedi.