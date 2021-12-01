Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ekonomide 5 maddelik çağrıda bulundu, Bahçeli, “dayanışma‘ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ekonomide Kurtuluş Savaşı veriyoruz” açıklamasına, 5 maddelik çözüm önerisi ile karşılık verdi.

CHP Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Sen ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsun, iyi de bu noktaya memleketi kim getirdi? Sorumlu bir partinin genel başkanı olarak öneriler getireceğim. Eğer sen gerçekten de bu ülkede bir kurtuluş savaşı vermek istiyorsan 5 madde sayacağım sana, yerine getir vallahi her türlü desteği vereceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, anayasal bir kurum olan ekonomik sosyal konseyin toplanmasını, ikinci madde olarak Cumhurbaşkanı tarafından hemen bir genelge çıkarılarak, devlette israfa son verilmesi gerektiğini belirterek, üçüncü maddeyi “Sen gerçekten ekonomide kurtuluş savaşı vereceksen dövizle verdiğin garantileri ‘TL'ye çeviriyorum’ diyeceksin. Hiç korkma ve çekinme bu kardeşin yanında olacak” sözleriyle açıkladı.

Kılıçdaroğlu, önerilerini “Adaletsizliklerden kaçınacaksın. 'Devletin dini adalettir, ben bu ülkede adalete kim karşı çıkıyorsa karşısında beni bulacak. Mahkeme kararını kim uygulamıyorsa gereğini yapacağım' diyeceksin. Rüşvetçileri, yolsuzluk yapanları, tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını yiyenleri devlet yönetiminden uzaklaştıracaksın. Devlette liyakati sağlayacaksın” diye sıraladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensinin Türkiye ziyaretini de eleştiren Kılıçdaroğlu, “Buradan Erdoğan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensine söylüyorum. Ordunun Havelsan’ına, Roketsan’ına, Aselsan’ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm” dedi.

“Ekonomide yeni bir hikayeye ihtiyaç var”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ekonomide yeni bir hikayeye, milli ve manevi değerlerimizle temerküz etmiş yepyeni bir zihniyet devrimine, ertelenemez ihtiyacın olduğunu görmeliyiz” dedi.

Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları olduğu, ancak hiçbirinin çözümsüz görülmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, dayanışma ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyulan dönemde, ekonomideki sorunları siyasal ve toplumsal krize tahvil etmek isteyen, bunun üzerinden sokakları karıştırmayı amaçlayan odaklara milletin prim vermeyeceğini söyledi.

Bahçeli, temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığının düşürülmesi konusunda herkesin yapacağı fedakarlıklar olduğunu belirterek, enflasyonla mücadelede gönül birliğinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP Grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır. Bizim temennimiz, herkesin elini taşın altına koymasıdır” diye konuştu.