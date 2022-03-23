Kılıçdaroğlu faiz ve YİD eleştirisi getirdi, Bahçeli yine ‘TTB kapatılsın’ çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kaynaklarının tefecilere tahsis edildiğini belirterek, “17 Mart’ta 2 milyar dolar borçlandılar. Dolar bazında yüzde 8,62 faizle borçlandık. Bu faizi, bir avuç tefeciye vereceğiz. Her ay 1 milyar 551 milyon dolar faiz ödüyoruz. Her gün, 51 milyon dolar faiz ödeyeceğiz. Kime çalışıyorsun sen? Kime hizmet ediyorsun? Hani sen faize karşıydın?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, faiz dışındaki diğer bir batağın yap-işlet-devret modeli ile oluşturulduğunu ifade etti.

Şehir hastaneleri ve köprülerden örnek vererek, ödenecek hazine garantilerini anlatan Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP seçmenine, “Eğer önümüzdeki seçimlerde hala AK Parti’ye, MHP’ye oy vereceğim diyorsanız bu soygunun tarafı olursunuz. Bu paradan nasiplenenlerin tamamını ortaya çıkaracağım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli’nin, 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin “Eğer köprüden geçmem diyorsanız denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz’ sözlerine ise “Tek bir sorum olacak sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, Furkan Vakfı üyelerine orantısız güç kullanıldığını belirterek, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar. Buradan onlara da söz veriyorum. İktidarımızda göreceksiniz herkesin düşüncesine, inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceğiz” dedi.

Bahçeli: Köprüden geçmem diyorsanız denize atlayın

Meclis Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği’ni bölücü yapılanma olarak niteledi.

Bahçeli, TTB’nin namuslu ve vatanperver Türk hekimlerini temsil edemeyeceğini belirterek, “Türk Tabipleri Birliği mutlak surette kapatılmalıdır. Lazım gelen hukuki takibat süratle başlatılmalıdır. Yönetim organlarına yuvalanmış bölücülerden hukuk önünde hesap sorulmalıdır. İsminin başındaki Türk’ü hak etmeyen, Türk’ü tanımayan, Türk’e kefen biçen bu örgütün vatan ve millet sevgisiyle dolup taşan hiçbir hekimimizi ahlaken temsil etmediği, edemeyeceği herkesçe bilinmelidir” dedi.

Bahçeli, Adana’da Furkan Vakfı üyelerine polis tarafından yapılan müdahaleye ilişkin olarak, “Sayın Süleyman Soylu, soyismi gibi soyludur, görevini de layıkıyla yerine getirmektedir. Türk polisi görevinin gereğini yapmış, Müslüman görünümlü bir avuç münafığa, Türk devletinin yaptırım gücünü göstermiştir. Bütün emniyet teşkilatımızı hassaten kutluyor, özellikle Adana’da görev yapan her polisimizin tertemiz alınlarından öpüyorum. Şayet bugün tedbir almazsak, gelecekte yeni 15 Temmuzların yaşanması kaçınılmazdır” diye konuştu.

Bahçeli, CHP’nin Çanakkale Köprüsü’nde geçiş garantisine dönük eleştirilerine ise “Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz” dedi.