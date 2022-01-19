Kılıçdaroğlu: Hazine 60 milyar liraya muhtaç hale geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın 60 milyar lira olan yılsonu karını Hazine’ye aktarmak için Nisan ayında yapılacak Merkez Bankası Genel Kurulu’nun 3 Şubat’a çekildiğini belirterek, “Hazine tam takır. 60 milyar lirayı nasıl ödeyecekler? Genel kurulu erkene aldılar. 60 milyar lira Türkiye Cumhuriyeti için büyük para değil, önemli olan 60 milyar liraya muhtaç hale gelen bir Hazine’dir” dedi.

“Erdoğan, Türkiye’yi öyle sisli puslu hale getirdi ki; bu karanlıktan O’nu konuşarak çıkamayız. Düşündüm ki artık Erdoğan’ı konuşmanın pek bir anlamı yok” diyen Kılıçdaroğlu, “Artık kendisini kenara itip hoşgörüsüzlüğü azaltmaya yönelik adımlar atmanın zamanıdır. Bundan dolayı helalleşme dedim” açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Gittiğim hiçbir yerde zorunlu olmadıkça ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım. Samimi bir şekilde buraya ben helalleşmeye barışmaya geldim diyeceğim, diyeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, Osman Kavala’nın tutukluluğunu devam etmesi kararına ilişkin olarak, “Bir kişinin haksız yere uzun süre hapiste tutulması en büyük adaletsizliktir. Osman Kavala, AİHM kararına rağmen 1541 gündür hapiste. Ama onun hapiste olması sadece onun kişisel bir sorunu değildir, bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur” dedi.

Bahçeli: Tarikatlar ve cemaatler sosyolojik realite

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite öğrencisi Enes Kara’nın intiharının siyasi olarak istismar edildiğini belirterek, “Tarikat ve cemaatler, devletle rekabete meyletmedikten, devleti ele geçirme hatasına düşmedikten sonra, sosyolojik bir realite olarak hayatın olağan akışı içinde var olmaya devam edeceklerdir. Bizim derdimiz ve sorun ettiğimiz konu tarikat ve cemaatlerden ziyade yüce dinimize yönelik suçlamalardaki sinsiliktir” dedi.

İsim vermeden yazdığı şarkı sözleri nedeniyle Sezen Aksu’yu eleştiren Bahçeli, “Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir” diye konuştu. Osman Kavala davasını izleyen CHP’yi eleştiren Bahçeli, “Ne oldu, Kavala’nın tutukluluğu devam edince karalar mı bağladınız? Mateme mi gömüldünüz? Besmele duymuş şeytana mı döndünüz?” dedi.

Buldan: Vatandaş açısından faiz düşmedi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ekonomi ve geçim derdinin can yakıcı bir sorun olarak vatandaşın temel gündemi olmaya devam ettiğini belirtti.

Vatandaş açısından faizin hiçbir zaman düşmediğini, düştü diyenlerin yalan söylediğini ifade eden Buldan, vatandaşın ihtiyaç kredisi için en az yüzde 31, kredi çekecek bir esnafın yüzde 25, taşıt almak isteyen bir yurttaşın yüzde 29 faiz ödemek zorunda olduğunu söyledi.