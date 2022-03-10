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  4. Kılıçdaroğlu, iki kez ertelenen Diyarbakır ziyaretini bugün gerçekleştiriyor

Kılıçdaroğlu, iki kez ertelenen Diyarbakır ziyaretini bugün gerçekleştiriyor

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

“Bu ülkeye demokrasi gelecekse, herkes kimliğinden, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse, bunun yolu Diyarbakır’dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım, sorularını da samimiyetle yanıtlayacağım” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretini bugün gerçekleştirecek.

CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de katılacağı ziyaret kapsamında Kılıçdaroğlu, esnafla bir araya gelecek, üye katılım törenine katılacak, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle buluşacak, muhtarlarla yemek yiyecek ve gençlik buluşmaları toplantısında gençlere seslenecek. Ziyaret öncesinde Kılıçdaroğlu’nun fotoğraf ve imzasının yer aldığı “Kadim şehirde, kadim birliktelik için geliyoruz” afişleri hazırlandı.

Diyarbakır ziyaretinin ardından yarın Siverek’e geçecek olan Kılıçdaroğlu, üye katılım törenine katılacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa ziyaretinde 2 milyon 300 bin dönüm taşlık arazide güneş santralleri kurma konusunda verdiği sözü Diyarbakırlı çiftçiler içinde gündemine aldı. Bu hafta grup toplantısında Kılıçdaroğlu, “Diyarbakır’a gideceğim aynı şeyi Diyarbakır’da da söyleyeceğim. Diyarbakır’da da aynı şeyi yapacağız. Diyarbakırlı çiftçiye de, Urfalı çiftçiye de güneş enerjisi üzerinden elektriği bedava vereceğiz” açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti 9-10 Aralık’ta ziyaretin daha geniş bir zaman diliminde yapılacağı, 27 Ocak’ta ise hava koşulları nedeniyle iki kez ertelenmişti.

“31 Aralık gecesi Ukrayna savaşı var mıydı?” 

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidarın fiyat artışlarını Ukrayna-Rusya savaşına dayandırmasını eleştirdiği Meclis grup toplantısında “31 Aralık gecesi tarihin en büyük zamları yapıldı. O zaman Ukrayna savaşı var mıydı? Petrol fiyatlarının dünyadaki artışıyla Türkiye’deki artış arasında 5 kat fark var; bu fark talancılara gidiyor. Faturayı çiftçi, halkımız, yoksullar ödüyor” dedi.

Sancar, gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesi için, tarımsal üretimi artıracak politikaların devreye sokulmasını, tohum, gübre, mazot, elektrik ve sulama giderlerinin ihtiyaç sınırlarına kadar kamu tarafından karşılanması, çiftçiye verilen desteğin güncel kur göz önüne alınarak iki katına çıkarılması, çiftçilerin 100 bin TL’ye kadar olan borçlarının silinmesini önerdi.

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