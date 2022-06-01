Kılıçdaroğlu ile Bahçeli arasında 'hapis' polemiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şeker ithalatına izin verilmesini ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştirerek, “Türk Şeker’in 10 fabrikasını bugünün parasıyla 11 milyar liraya sattılar. Nisan ayında bir aylık faiz 19 milyar lira. Bu mudur devlet yönetimi?” diye konuştu.

Meclis’te grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğılu, “Demirtaş, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, onların koğuşundaki boş ranzaya sen de kapağı atarsın” diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye, “Birisi de beni hapse göndermekle tehdit etmiş, kimsiniz siz? Biz hapisten korksaydık bu kadar cesur olmazdık. Biz sizin gibi değiliz. Dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız. Ne söylediysek arkasındayız” diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli’yi, “Ben Bahçeli değilim. Gitti teskereye ‘evet’ dedi, ‘yabancı askerler Türkiye'ye davet edilebilir’ diye oy verdi. Ben gerçek ülkücüyüm, gerçek milliyetçiyiz, ben gerçekten de ülkemi seviyorum. Ben kendi ülkemde yabancı asker, asker postalı istemiyorum” sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, infaz işlemlerinin ardından Silivri Cezaevi'ne giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasına ilişkin olarak, “Ne derlerse desinler duruşumuz hedefimiz bellidir. Hapse atarlar, tutuklarlar, ne yaparlarsa yapsınlar asla ama asla onurumuzdan ödün vermeyeceğiz. Milletin iradesine saygı göstereceksiniz” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise grup toplantısında, son aylarda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat Bölgelerine yönelik terör eylemlerinde bir artış gözlemlendiğini belirterek, “Yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburiyet haline gelmiştir” dedi.

“Ne ülkemizde ne Meclisimizde, ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz” diyen Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir. Bu hususta hiç kimseden izin ve icazet alacak halimiz de yoktur” dedi.

6’lı masa ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bahçeli, “CHP’yi götürüp Kandil mağaralarının kapısına çürümüş ceset gibi bırakmaya hiç mi utanmıyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş, çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini ziyadesiyle çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et, sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu serer, duvara da halını asarsın” dedi.

Bahçeli, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin olarak, “İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır” diye konuştu.

HDP’den operasyon tepkisi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhtemel sınır ötesi operasyona ilişkin, ”Seçim kampanyasını tanklarla yürütmeye hazırlık yapıldığını biliyoruz. Miting konuşmalarını da tankların üzerinden yaparlarsa kimse şaşırmasın” dedi. Buldan, muhalefet partilerine, “Savaş politikalarına sessizlik onaylamak demektir” diye seslendi.