Kılıçdaroğlu ‘Kara Kış Fonu’ önerdi, Bahçeli ‘Zillet’i eleştirdi

Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bir yol temizliğine ihtiyacı olduğunu belirterek, ekonomiye ilişkin eleştiriler getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını ‘gürültü ve gündem kirliliği’ olarak değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 102 kişinin hayatının kaybettiği Ankara’daki Gar Katliamını hatırlatarak, terörü bir insanlık suçu olarak gördüklerini, herkesin tek tek veya kitleler halinde teröre karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda 83 milyon için adalet istediklerini de belirten Kılıçdaroğlu, “Masum insanların hapishanelerde kin ve intikam duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Yazıktır günahtır. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapiste? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz” dedi.

Konuşmasında ağırlık olarak ekonomiye değinen Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yeniledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kötüye gittiğini artık toplumun her kesimi tarafından bilindiğini belirterek, “Erdoğan Türkiye’nin büyümesinin gelişmesinin önündeki en büyük takozdur, her şeyi engelliyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, dar gelirli vatandaşın kışı huzur içinde geçirmesi için süratli bir şekilde 'Kara Kış Fonu' oluşturulmasını önerdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, muhalefet partilerinin parlamenter sistem çalışmasını “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem adında ne idüğü müphem, ne içerdiği meçhul, neyi hedeflediği meknuz bir çalışmayla meşguller'' sözleriyle değerlendirdi.

Partiler arasındaki görüşmeyi ilişkin olarak “Zillet ittifakını oluşturan partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar. Birbirlerine sürekli gidip geliyorlar, yoklama yapıyorlar, hava kokluyorlar, ne var ne yok ona bakıyorlar. Ancak arka kapıda da birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı, pastalı, altın günleriydi; zannediyorum bu gidişle onu da gerçekleştirirler. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, ne, dedikleri bellidir, ne de söyledikleri nettir. Muğlak ifadelerle gürültü ve gündem kirliliğine neden oldukları da alenen meydandadır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetler konusundaki açıklamasına ise “Korku edebiyatını bırak, siyasi cinayet işlenebilir masallarını geç, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin” sözleriyle tepki gösterdi.

HDP: HALKI KARA BİR KIŞ BEKLİYOR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çektiği konuşmasında halkın çaresizlik içinde hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, “Halkı kara bir kış bekliyor” dedi. Buldan, iktidarın “‘Suriye’de gerekeni yapacağız’ diyerek yine savaş çığırtkanlığı yapmaya başladığını kaydederek “Ekonomi çökmüş iktidar savaş diyor, halk seçim diyor, iktidar savaş diyor. Halk ‘Artık yeter’ diyor” diye konuştu.