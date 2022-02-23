Kılıçdaroğlu ‘Montrö’ uyarısı yaptı, Bahçeli "Savaşı doğru bulmuyoruz” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin olarak bölgede yaşanacak bir savaşın Türkiye’ye büyük zarar vereceğini belirterek, “Montrö Sözleşmesi Türkiye'nin güvenliği, dünyanın güvenliği açısından son derece önemli bir anlaşma, ama birileri Montrö Anlaşması’nı tartışmaya açarsa bunun doğuracağı vahameti herkesin bilmesi lazım. Hepimizin dış politikada sağduyulu hareket etmesi, Türkiye'nin çıkarlarına odaklanması lazım” dedi.

CHP Meclis Grup toplantısında iktidarı eleştiren, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir problemi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Genelde şöyle söyleniyor ‘bunlar asla gitmez’, ne demek asla gitmez. Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz. Gitmezler lafını kullanmak kadar yanlış bir şey yok. Niye gitmesinler. Dünya kime bâki kaldı?“ diye konuştu.

28 Şubat’ta 6 genel başkanın yapacağı toplantıya da değinen Kılıçdaroğlu, bu toplantıda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ne hedeflediklerini açıklayacaklarını belirterek, “Bu birilerinin hoşuna gitmiyor. Kendi yaşadıkları açmazları bize mal etmeye çalışıyorlar. Her birimizin ortak hedefi var; yaşanabilir bir Türkiye, insan haklarına saygılı bir Türkiye, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye. Bu kadar değerli bir birlikteliği toplumun önüne koyacağız. Türkiye’yi bölgesinde en itibarlı ülke haline getireceğiz” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmadığını belirterek, “Ukrayna’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne mutlaka saygı duyulmalıdır. Rusya’nın bu konudaki sorumluluğu ziyadesiyle fazladır” diye konuştu.

Grup toplantısında konuşan Bahçeli, Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısına ilişkin olarak, “Tarkan şarkı sözleriyle COVID-19 dönemini kast ettiğini söylüyor, hayır diyorlar, iktidarı kast ettin, onların gideceğini söyledin dayatmasında bulunuyorlar. Niyet okuyucuları mevzi üstüne mevzie girerek fitne yayıyorlar. Ayıptır ayıp, bu saptırmanın, bu kandırmacanın, bu gafilce inadın kime ne faydası vardır? İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı, velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz, bu tekerlek bu tümsekte kalamaz” değerlendirmesi yaptı.

“HDP’siz yaşam halleriniz çöp olacak”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iktidarın talimatıyla hukuksuz bir şekilde HDP’ye yönelik baskın ve operasyonlar olduğunu belirterek, “Partimize karşı saldırılarınızla asla bizi yıldıramayacaksınız, bu saldırılara asla alışmayacağız. HDP’siz bir Türkiye, HDP’siz bir siyaset, HDP’siz bir parlamento, HDP’siz yerel yönetimler, HDP’siz yaşam hayalleriniz çöp olmaya devam edecek “ dedi.

Solunum cihazına bağlı bir ekonomi yaratıldığını belirten Buldan, “Bu ülkenin başındaki en büyük külfet sizsiniz. Halk sizi bir külfet olarak taşımak zorunda değildir, taşımayacaktır da” diye konuştu.