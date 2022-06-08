Kılıçdaroğlu muhafazakar kadınlara seslendi: CHP eski CHP değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında muhafazakar kadınlara seslenerek CHP’ye katılmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, “Bunların ne yaptığını biliyorsunuz. Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz. Yarın döner bunlar size de hakaret eder. Şuna inanmanızı isterim; CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık beraberiz artık birlikteyiz aynı değerleri savunuyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta Konya’ya yaptığı ziyareti anlatan, burada vatandaşların SADAT’ı sorduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Son CHP’li hayatta olduğu sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın. Çünkü biz Kuva-i Milliyeciyiz” dedi.

Ülkedeki bütün sorunları çözmeye talip olduklarını, köşeyi dönmek için değil milletin hizmetkarı olmak için iktidarı istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Artık hiçbir yer kale değildir, her yerde, her ortamda CHP vardır, göreceksiniz Kayseri'de, Konya'da, 81 ildeki tüm vatandaşlarımızla kucaklaşacağız” dedi.

TÜİK’e enflasyonu düşük göstermesi için müdahale edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “İşçinin emeklinin hakkını niye vermiyorsunuz? İşçilere de, emeklilere de, dul ve yetimlere memurlara da sesleniyorum, hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız” diye konuştu.

“Ne hikmetse enflasyonu CHP yarattı demiyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faizi indireceğiz” açıklamasını hatırlatarak, 2018’den Nisan 2022'ye kadar 592 milyar lira faiz ödendiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Faizi indireceğiz diyor, demek ki faiz artacak. “Benim tek yüzüğüm var” diyenler Manhattan'da gökdelenler yapıyor. Milletin yüzüne nasıl bakıyorlar?” dedi. Kılıçdaroğlu, Hazine garantili projelerle alt gelir grubundan bir avuç üst gelir grubuna kaynak aktarıldığını söyledi.

Bahçeli: Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomide yaşanan sorunların önemli bir kısmının küresel bağlantılı olduğunu, ayrıca fiyatların artışı konusunda adeta ajan provokatör gibi faaliyet gösterenlerinde olduğunu söyledi.

‘Türkiye, bugünkü darboğazdan çıkacaktır’ diyen Bahçeli, açıklanan 3600 ek göstergeyi hatırlatarak, “Verilen sözler tutulmuştur. TBMM’de üzerimize ne düşüyorsa mutlaka yapacağız Hiç kimseyi zorda bırakmayacağız. Hayat pahalılığının kuşatması mutlaka kırılacaktır. Hiçbir vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecektir” dedi.

Bahçeli, 6’lı masada kimin Cumhurbaşkanı adayı gösterileceğinin derin bir anlaşmazlık ve tartışma konusu olduğunu belirterek, “Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın? Değil misin? Neden susuyorsun? Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı onu söyle? Er meydanına çıkabilecek cesaretin var mı onu ifade et?” diye konuştu.

MHP Grup toplantısında konuşan Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak “Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır, o demokratik randevunun tarihi ise 2023 yılının Haziran ayıdır” dedi.

Anketlere de değinen “sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz” diyen Bahçeli, “Anketle doğmadık ki, anketsiz ölelim. Anketle var olmadık ki, anket olmayınca yok olalım” dedi.