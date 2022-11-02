Kılıçdaroğlu ‘uyuşturucu’ açıklamasını sürdürdü, istifa çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uyuşturucudan kara para aklama iddialarını Meclis Grup toplantısında İstanbul’da bulunan ve çatışmada ölen uyuşturucu baronlarını isimlerini sayarak ve yaşanan silahlı çatışmaları hatırlatarak sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, “Bana diyorlar ki ispat et, bunları siz görmüyor musunuz? Sırtını mafyaya dayarsan bunları göremezsin. Bana dönüp diyorsun ki bunu ispatla. İşte ispatladım ne yapacaksın? Onurun şerefin varsa istifa edersin, o değil sadece sarayın da bırakması lazım” sözleriyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya çağırdı. Bugün Türkiye’de yer altı suç örgütlerinin at koşturduğunu, sokakların metamfetamin işgali altında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu konudaki mücadelesinin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı programını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bir vizyon belgesi açıklandı. Nedir özü bilmiyorum ama bir cümle önemliydi. 'Gelin hep beraber bu vizyon belgesinin içine dolduralım' dendi. Gel, gel, gel, kaçma, gel, vizyon neymiş sana öğreteyim” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı’nın, “Gelin, Türkiye Yüzyılı, vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim” çağrısına kulak verdiklerini, buna hazır olduklarını belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ve özünü ifade eden 17 başlığın hepsini de yararlı ve yerinde bulduklarını ve desteklediklerini söyledi.

Grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Ayrıntısına girmeyeceğim zecri ve zedeleyici sebeplerden dolayı Cumhuriyet’in birinci yüzyılında treni kaçırdık. İkinci yüzyılında ise kaçırdığımız treni bu kez biz yapacağız, gecikmeye fırsat vermeyeceğiz ve Türkiye Yüzyılı doğrultusunda hep birlikte ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun, “otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede?” sözlerini hatırlatan Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, sana kötü bir haber vereyim, TOGG’un seri üretimi 2023 yılında başlıyor, buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de haydi şimdiden kuyruğa gir” dedi.

“Söylediklerine kendisi inanıyor mu? “

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan “Türkiye'nin Yüzyılı” programını değerlendirdiği grup toplantısında, “Hukukun üstünlüğünden, çoğulculuktan, kucaklaşmadan söz ettiğini gördük. Her bir vatandaşın özgürlüklerinin teminat alınacağını söyledi. Buradan bir kez daha sormak istiyoruz, acaba bu söylediklerine kendisi inanıyor mu? Herkesi eşit vatandaş olarak görüyor mu? Hukukun üstünlüğüne inanıyor mu? Madem özgürlüklerden yanasınız, haksız ve tutuksuz şekilde rehin alınan binlerce insanın özgürlüğünden başlayalım” dedi. Buldan, bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorununun Cumhuriyet'in demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel olduğunu söyledi.