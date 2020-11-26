Kılıçdaroğlu ve Akşener’den ‘erken seçim ‘ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kongre sonrası kutlamak için Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Kılıçdaroğlu, “Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Halktan korkmamak lazım” derken, Akşener “Biz seçim istiyoruz. Türkiye bu halde götüremez” açıklaması yaptı.

Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın istifasına ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin uzun zamandır yönetilemediğini ve savrulduğunu belirterek, “Yönetilmesi için devlette liyakat olması lazım. Rejim değiştikten sonra Türkiye’nin sorunları sağlıklı saptanabiliyor mu? Sorunlar çözülüyor mu? Sorunlar büyüyor ve derinleşiyor. Buna karşı çözüm üretilmiyor. AK Parti içinde çözüm üretmek isteyenler var ama küçük ortak, büyük ortağı esir almış durumda. Ne Bülent Arınç ne başkası düşüncelerini ifade edebiliyor. AK Parti gibi bir partinin küçük bir partinin tutsağı haline gelmesi Türkiye’nin yönetilmediği anlamına geliyor. Türkiye yönetilmiyor, hepimiz bunun tanığıyız” dedi. Türkiye’de demokrasinin yeşermesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bunun yolu bellidir. Halktan korkmamak lazım. Halkın hakemliğine başvurmaktan daha doğal bir yol yoktur. Vatandaş memnunsa zaten sizi yine iktidara getirir. Demokrasilerde bundan korkmamak lazım” açıklamasını yaptı.

“Erdoğan’ın seçim isteyecekleri pışpışlama dönemi”

İYİ Parti Lideri Akşener “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemini Sayın Erdoğan çok istedi. Oldu ama kazın ayağının öyle olmadığı anlaşıldı. Sayın Bahçeli ‘hadi seçime gidiyoruz’ dediği zaman bunu da Sayın Erdoğan'ın göze alması mümkün görünmüyor. Bugün durumları kötü, yarın daha da kötü olacak. 20 Ocak 2020’den beri esnaf geziyorum. Gördüğüm manzara vahim. İnsanlar aç, insanlar siftah yapmadan dükkan kapatıyor. Kredilerin ödeme zamanı. Yolun sorunu görünüyor. Artık Sayın Erdoğan’ın çevresindeki seçim isteyecekleri pışpışlama dönemi” dedi.

“Biz seçim istiyoruz. Türkiye bu halde gidemez. Liyakat, şeffaflık yok” diyen Akşener, “Kodamanlara aktarılan paralar, fakirin ölüme terk edildiği bir Türkiye. Hak, hukuk, demokrasi, adalet yok. Bizim Meclis’teki sayımız bunu getirmeye yetmiyor. Sayın Bahçeli seçim isterse yandı gülüm keten helva diye görüyorum” açıklaması yaptı. Her iki lider de sorular üzerine anayasa çalışması yapılmadığını bir kez daha dile getirdiler.