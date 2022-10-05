Kılıçdaroğlu ve Bahçeli arasında ‘DNA testi’ tartışması

26 Eylül’de Mersin’de meydana gelen patlamada öldürülen teröristin CHP raporunda yer alan gazeteci olup olmadığı konusunda yaşanan tartışma yeni yasama yılının ilk grup toplantılarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında ‘DNA testi’ tartışmasına dönüştü.

MHP Lideri Bahçeli, “Devletin açıklamasına güvenmeyip PKK’nın sefil beyanına itibar eden Kılıçdaroğlu, Mersin’de etkisiz hale getirilen terörist için duyanlara bu kadar da olmaz dedirtecek şekilde DNA testi istedi. Sayın Kılıçdaroğlu, sen kimin yanındasın? DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi gocunmadın? Bu kadar istekliysen, sana tavsiyem şudur: Kendi DNA testini yaptırırsan, ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun. Teröriste gazeteci diyenler bizim gözümüzde de teröristtir” dedi.

Devlet Bahçeli’ye, CHP Grup toplantısından konuşan yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Vallahi güzel bir öneri ama bir şartım var. Beraber DNA testi yapacağız, kimin ne olduğu çıksın ortaya. Benim kim olduğumu öğrenmek istiyorsan Konya'nın Akşehir'ine gideceksin. Seyyid Mahmudi Hayrani türbesinde bir Fatiha okuyacaksın. İki İstanbul Müftülüğüne gideceksin Kuyudi Kadime Arşivi'ne bakacaksın. Benim kim olduğumu öğreneceksin. DNA testi yapmaktan asla vazgeçmem. Kim olduğumu biliyorum, herkesin kimliği nasıl şerefliyse benim kimliğim de benim şerefimdir” sözleriyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıkladığı başörtüsü teklifine ilişkin olarak ise “Saray beni iyi dinlesin. Kadınların duygularını, inançlarını istismar ettiğiniz yeter. Kanun teklifimizi Gazi Meclis'imize veriyoruz. Göreceğiz kim samimi, kim samimi değil. Artık kanunu çıkartalım bu çağ dışı tartışma bitsin. Yüreği yeten peşimden gelsin. Oy hesabı değil huzurun, geleceğin, büyümenin, itibarlı bir Türkiye'nin hesabı için biz bunu yapıyoruz” diye konuştu.

MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun başı örtü adımını “Bu mesele 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş meseledir. Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın” şeklinde değerlendirdi.

HDP muhalefete “cesur olun” çağrısı yaptı

Meclis grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefet partilerine iktidarın savaş politikaları karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulundu. Buldan, “Cesur olun. Barış politikasına sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır, yaşama ve halklar arası diyaloğa sahip çıkmaktır. Demokrasiye, hukuka, adalete sahip çıkmaktır. Savaş politikalarına karşı çıkmak, yolsuzluk, rant ve soygun düzenine giden yolları kapatmaktadır. AKP-MHP iktidarının sürdürdüğü savaş siyasetinin yarattığı ağır sonuçları görmeden, bunlara karşı tavır almadan Türkiye’de gerçek demokrasi ve özgürlük mücadelesini yürütmek mümkün değildir” dedi.