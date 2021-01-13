Kılıçdaroğlu’dan ‘sözde Cumhurbaşkanı’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sözde cumhurbaşkanı” ifadesinin ardından 1 milyon TL’lik maddi tazminat davası açtığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tarafsızlık yeminine sadık kalmadığı, milleti yoksulluğa mahkum ettiği için ‘sözde Cumhurbaşkanı’ dedim” açıklaması yaptı. Parti Meclisi toplantısı öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, vatandaşın ekonomik olarak yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “Türkiye'de derin bir yarılma var. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum, sen yapay gündemlerle bu sorun çözülür diyorsan oturup tartışalım. İşsizliği, yoksulluğu çözeceksen oturup konuşalım. Yapay gündemler ayrı, gerçek gündemler ayrı” dedi. “CHP olarak ne söylüyorsak yüzde 100 doğrudur, halkın nabzını birebir tutuyoruz. Kısır tartışmaların ülkeye hiçbir şey kazandırmayacağını herkesin çok iyi bilmesi lazım” diyen Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmalara da değindi. Kılıçdaroğlu, “Devleti yöneten iktidar yapay gündemler ile halkın gündemini unutturmaya çalışıyor. Tutturmuş CHP İstanbul İl Başkanı. Sen, CHP İstanbul İl Başkanı ile uğraşacağına işsizlik sorunu ile uğraşsana. Eyy Kılıçdaroğlu diyor. Buyur ne diyorsun? Benimle uğraşacağına çöpten yemek toplayanlarla uğraş, senin görevin o değil mi? Bu memlekette açlık, yoksulluk var bunu çözeceğim diye kafa yorsana, çalışsana” diye konuştu.

“TEK FABRİKA KURMADIN, NEREYE GİTTİ PARALAR?”

Üretim ve istihdam sağlanamadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Sen ne yaptın arkadaş? Tek fabrika bile kurmadın, nereye gitti paralar? Soruya yanıt vereyim, 83 milyonu bir avuç tefeciye mahkûm ettiler. Paralar faizcilere gitti. 18 yıldır ekonomiyi faiz-döviz ekseninde yönetiyorlar. Memleketin sorunlarını Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, ‘Sözde cumhurbaşkanı’ ifadesine ilişkin olarak ise “Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat sözde cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış. Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Millete açlığa, fukaralığa mahkûm eden sensin, o yüzden ben sana 'sözde Cumhurbaşkanı' diyorum. Bir de tazminat davası 1 milyon liralık açmış, neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, değeri o kadar çünkü” diye konuştu.