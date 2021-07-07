Kılıçdaroğlu’dan ‘tank paleti tartışma’ çağrısı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hak ihlali kararını hatırlatarak, “Ömer Faruk Gergerlioğlu bir tweeti paylaştı diye, evinden ayakkabısını giymesine fırsat verilmeden karakola götürüldü. AYM bir karar aldı, ‘serbest bırakın’ dedi. Ama hala içeride. Bu mudur adalet?” dedi.

Sakarya’daki tank-palet fabrikası ve Altay tankına ilişkin videoların yayınlandığı CHP Grup toplantısında Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’a sesleniyorum, eğer yürekli ve namuslu birisiysen, benim önüme kim yalan söylüyor kim söylemiyor istediğin televizyona çıkalım tartışalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne tank ürettirmemek ne demektir, vatana ihanet demektir. Biliyorum yine tazminat davası açacak, dava açacağına karşıma çık“ dedi.

Eski CHP Milletvekili Zülfü Livaneli ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalarına isim vermeden değinen Kılıçdaroğlu, “Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri vardır. CHP tertemiz bir partidir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karma Komisyon’da bulunan dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi için Meclis Başkanı’na çağrıda bulunarak, “Gazi Meclis suçun barınağı, suçluların sığınağı, kanun kaçaklarının meskeni ve mekânı olamaz” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili verdiği hak ihlali kararını, “Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor? AYM bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor?" sözleriyle eleştirdi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasına kendisinin önayak olmasını isteyerek, “Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz” diyerek seslendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamı olduğunu söyleyen Bahçeli, yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini asla kabul etmediklerini belirterek, “Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

“Gergerlioğlu derhal tahliye edilmeli”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiği Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tahliye edilmesini istedi. Buldan, “AYM hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, günlerdir AYM kararını uygulamıyor. Milletvekilimizi tahliye etmiyor. Bu hukuksuzluğa son verilmelidir. Gergerlioğlu derhal tahliye edilmeli ve vekilliğe iadesi bir an önce sağlanmalıdır” dedi.