Kılıçdaroğlu’ndan dış politika ve ekonomi eleştirisi, Bahçeli’den idam açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’a dönük çıkışlarını "Yunanistan'a efeleniyor beyefendi. Yapacaksan yap kardeşim ne bağırıp duruyorsun. Yapamayacağını sen de ben de biliyoruz. Adalar'a silah getiriyorlar, gıkın bile çıkmadı. Daha acı olan ne biliyor musunuz? Biz Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımıyoruz. İspanya'da NATO toplantısı var beyefendi itiraz etmemiş, onunla şimdi aynı salonda yemek yiyecek. Biz onu tanımıyoruz ama o gelecekse KKTC de burada olmalı diyemiyor. Bu mu devleti yönetiyor, milletin çıkarlarını koruyor” sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, önceki gün Türk Ocaklarının kuruluş yıldönümü nedeniyle katıldığı İslam Dünyası konulu sempozyum sonrası, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı’nın görevden alınmasına ise “Bizim konuşmaya ihtiyacımız var, buna bile tahammül edemiyorlar, akıllarını yitirmişler” diye tepki gösterdi.

Ekonominin yönetilemediğini, sadece Nisan ayında tefecilere ödenen faizin 19 milyar lira olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Şekerde hiçbir sıkıntımız yoktu, IMF’in talimatına uydular. Kotayı uyguladılar, şeker üretimimiz düştü. Sattılar şeker fabrikalarını. 24 yıl sonra Türkiye şeker ithal etmek zorunda kaldı. Çayda da benzer bir olaya doğru gidiyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, Boydak Holding’e kayyum atanmasıyla ilgili olarak “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir yakınını getirip Boydak Holding'e kayyum olarak atıyor. Bir süre sonra, 'Slovakya'da depo yapmamız lazım' diyorlar. 20 milyon euro gönderiyorlar. Deponun sahibi kayyum. Bu para ve adam yok. Canikli hiç konuşmuyor. Buradan sesleniyorum; niye konuşmuyorsun, niye koruyorsun?” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezası tartışmalarını çok yararlı gördüğünü belirterek, “Şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum. Bununla da kalmayıp, tasavvurdaki idam cezasının kadın cinayetlerini, tecavüz ve terör suçlarını da kapsayacak bir genişlik ve esneklik içinde olmasını hassaten bekliyor ve ümit ediyorum” dedi.

Cumhur İttifakı’nın önünün açık olduğunu söyleyen Bahçeli, “Zillet ittifakının sabıkalı ve sivri ortakları fazla heyecan yapmasınlar, boş hayallere kapılmasınlar, zira havlu atıp nal toplayacakları, mağlup ve mahcup hale düşecekleri günler yakındır, eğer seçim 18 Haziran 2023’te yapılırsa bugünden itibaren de 356 gün kalmıştır” diye konuştu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığının meşru, yasal ve anayasal olduğunu ifade etti. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türk Ocakları’nın Kuruluşu’nun 110’uncu Yılında; İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu’na katılmasına “Davet ede ede, hem de böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu davet edilmiştir? Benim sözüm Türk Ocakları’nın üç-beş yöneticisinedir. Ya bunu nasıl yaptınız?” sözleriyle tepki gösterdi.

“HDP’yi ve Kürtleri sayı olarak görmekten vazgeçin”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidar ve muhalefet partilerine, “Kim HDP'yi ve Kürtleri sayı üzerinden değerlendiriyorsa vazgeçsin. Vazgeçmiyorsanız seçim günü; Kürtler ve HDP'nin temsil ettiği bütün halklar, size onun faturasını ağır ödetecektir. İktidara da bizim dışımızdaki muhalefete de, siyasette yer almak isteyen herkese bunu hatırlatmak görevimizdir” dedi.