Kılıçdaroğlu’ndan ekonomi, Bahçeli’den NATO açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi üzerinden iktidarı eleştirerek artık ülkenin yönetilemez hale geldiğini, devlette kimin ne yaptığı, hangi kararı aldığının belli olmadığını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaşanan derin bir ekonomik bunalım içinde, dar gelirliden alıp üst gelir grubuna kaynak aktaran bir yönetim görüyorum. İnsanlar pazara çıkamıyor, alışveriş yapamıyor. Bu tablo Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanıyor” dedi.

Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada, yap-işlet-devlet modeli, kur korumalı mevduat sistemi ve döviz karşısında TL’nin değer kaybını eleştiren Kılıçdaroğlu, 2022 Nisan ayında merkezi yönetimin borcunun 1 trilyon 483 milyar lira, ödenecek faizin 1 trilyon 743 milyar lira olduğunu belirterek, bu tabloda insanların üretimden koptuğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bunlar bir ara Borçlanma Genel Müdürlüğünü kurmuşlardı. Osmanlı'nın son döneminde de genel borçlar idaresi kurulmuştu. Aynı mantık çalışıyor. Türkiye'yi bir avuç tefeciye teslim ettiler. Kurtulmak istiyorlar kurtulamıyorlar ama servetlerini yurt dışına götürüyorlar, bunun da farkındayız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özellikle kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra normalleşeceğine ve istikrar kazanacağına inandıklarını söyledi. Kira ve gıda fiyatlarındaki artışa değinen Bahçeli, “Kira artışlarıyla konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, vatandaşlarımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Haksız kazanç peşine düşen, doymayan fırsatçıların elbette yakasından tutmalıyız, bedelini de ödetmeliyiz. Denetimleri sıklaştırarak cebini doldurmaya çalışan utanmazları cümle aleme hem deşifre hem de rezil etmeliyiz” dedi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin olarak Türkiye’nin çekincelerinin muhatapları tarafından dikkate alınmadığını ifade eden Bahçeli, “İkinci Kandil Dağı İsveç’tedir” dedi. Meclis Grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Hiç kimse Türkiye’yi tehdit etmeye yeltenmesin. Türkiye seçeneksiz, çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız” diye konuştu.

HDP Eş Başkanı Sancar’dan NATO açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı olmasına ilişkin, “İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda öne sürülen şartlara bakılınca, buradaki otoriter anlayışı, antidemokratik politikaları başka ülkelere ve mümkünse dünyaya dayatma anlayışını da görebiliyorsunuz. Dünyayı da Avrupa'yı da Türkiye'ye benzetme politikaları izleniyor. Kürt sorununda çözümsüzlük noktasına geliyor” dedi.