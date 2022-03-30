Kılıçdaroğlu’ndan ekonomide 5, Bahçeli’den gıda ve enerjide 3 öneri 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu gerçekleştirdikleri liderler buluşmasına ilişkin olarak “Toplumun bütün kesimleri orada temsil ediliyor. Hiçbirimizin bireysel bir beklentisi yok, hiçbirimiz devletin hazinesine el uzatma gibi bir niyet asla ve asla taşımadık, taşımıyoruz ama devletin hazinesine el uzatanlara da oturup hep birlikte hesabını soracağız. Bizler altı lider Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmeyeceğiz. Biz 84 milyona hizmet edeceğiz” dedi.

Seçim kanun teklifini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Hangi kanunu getirirlerse getirsinler. Bu millet kararını verdi. Allah’ın izniyle onları yolcu edeceğiz” dedi. Meclis grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ekonomiye ilişkin olarak beş öneri getirdi:

“Maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet maceracı politikalarla yönetilmez” diyen Kılıçdaroğlu, ikinci önerisinde kur korumalı mevduata son verilmesi çağrısında bulunarak “Türkiye'yi felakete sürüklüyorsunuz. Fakirden alıp zengine veriyorsunuz” dedi.

Hazineyi ölçüsüz yük altına sokan KÖİ projelerinde ödemelerin TL’ye çevrilmesi tavsiyesinde bulunarak, bu konuda atılacak bir adımda CHP’nin kapı gibi arkasında duracağını söyledi. Dördüncü öneri olarak ‘Katar aşkından derhal vazgeçin” diyen Kılıçdaroğlu, beşinci olarak tarım ve enerjide dışa bağımlılığının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Grup toplantısında ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmede “Enflasyonun ve bunun sonucu olan hayat pahalılığın geldiği noktadan doğal olarak biz de rahatsızız, biz de müştekiyiz” dedi.

“Devletimiz ve hükümetimiz tüm meselelere hakimdir” diyen Bahçeli, Türkiye’nin gıda, enerji arz güvenliği ile bazı mal ve hizmet ile gıda ürünlerindeki hormonlu fiyat artışlarına karşı acil ve stratejik tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, tarım kentleri kurulması, Türk-Şeker’in fiyatlarının maliyetlere göre yeniden belirlenerek pancar ekim kotasının aşamalı şekilde kaldırılmasını önerdi.

Bahçeli, altı liderin buluşmasına ilişkin olarak “Daha önceki toplantılarını 6+1 formatında yapan bu partiler, şimdi Kuytulcuları da alarak sayıyı 6+2’ye çıkarmışlardır. Masa altına saklanan sabıkalı ve suçlu sayısı böylelikle ikiye ulaşmıştır” dedi.

“Eriyen asgari ücreti yeniden belirleyelim”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, enflasyon ve hayat pahalılığına değindiği Meclis grup toplantısında; Ramazan ayından önce Meclis’in etkin bir şekilde çalışarak, asgari ücreti yeniden belirlemesi çağrısında bulundu. Buldan tek başına KDV indiriminin halkı rahatlatmayacağını, akaryakıtta ÖTV’nin kaldırılması gerektiğini söyledi.