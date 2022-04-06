Kılıçdaroğlu’ndan, enflasyon ve TÜİK eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Zamlar yağmur gibi geliyor ama TÜİK, yıllık tüketici fiyatları yüzde 61, üretici fiyatları da yüzde 115 arttı diyor. TÜİK, doğruları söylemiyor. ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 143. Enflasyon aldı gidiyor. Hükümet 'fedakarlıkta bulunun' diyor. Enflasyon en haksız ve acımasız vergidir. Zam artı zam artı zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan. Kimse unutmasın. Bu işin sorumlusu sarayda oturan” diye konuştu.

CHP Meclis grup toplantısında mahkemenin “5'’li çete“ eleştirisine ihtiyati tedbir kararı almasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Ben ihtiyatlı konuşacakmışım. Hangi mahkeme, sarayın mahkemesi. Ben 5’li çete diyeceğim, sen ne yapacaksın? Ben hakkı, hukuku savunacağım sen 5’li çeteden yana tavır alacaksın. Ben sana 5’li çetenin yandaşısın diyeceğim. 18 yılda, 5 şirkete 203 milyar liralık iş verildi. Her şeylerini finanse ediyorlar. Savcılara da sesleneyim, rüşvet olaylarının üzerine neden gitmiyorsunuz? 1 milyon liralık tazminat davası açmışlar. Beni parayla korkutmaya çalışıyorlar. Benim parayla işim yok. Paraya tamah eden sensin. Benim derdim, herkesin hakkı teslim edilsin, herkes huzur içinde yaşasın” diye konuştu.

HDP’den muhalefet partilerine eleştiri

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefet partilerini eleştirdiği grup toplantısında “Geleceğe adalet vaadiyle yola çıktıklarını iddia eden muhalefet partilerinden de diğer muhalefet partilerinden de anlamlı bir söz, ciddi bir tepki duymadığımız gibi HDP’yi kriminalize etmeye yönelik bazı fısıltılar, laflar duyabiliyoruz” dedi.

Muhalefet partilerinin ülkede bu kadar adaletsizlik, soygun, yalan, talan, savaş varken halka umut verebilmeleri için cesur, tutarlı ve samimi olmaları gerektiğini ifade eden Sancar, “Bunu yapmazsanız, bu iktidarın çizdiği oyun sahasının içinde kalmaya devam ederseniz, alternatif olduğunuza bu halkı inandıramazsınız. Alternatif gerçekten barış, adalet, güçlü demokrasi isteyen HDP’dedir. Bu iktidarın alternatifi olmak istiyorsanız bu iktidarın zihniyetinden uzaklaşmak zorundasınız. Gerçekten bu ülkeye demokrasi, adalet, barış getirmek istiyorsak iktidarın çizdiği oyun sahasının içinde kalmayacaksınız. Alternatif değil, makyajlı, uzatmalı, yeni görünümlü eski düzenden başka bir yere çıkmaz bu. Bu ülkenin böyle zaman kaybetmeye tahammülü kalmış değil” diye konuştu.