Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Çık karşıma, hodri meydan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her ortamda bir araya gelmeye hazır olduğunu belirterek, “Erdoğan, ‘Birikimlerimizi vizyonlarımızı, heyecanlarımızı yarıştıralım’ diyor. Bana meydan okuyor. Her yerde her ortamda, vizyonsa vizyon, tarihse tarih, bilgiyse bilgi, kültürse kültür ne istiyorsan çık karşıma seninle açıkça konuşalım. Korkma Erdoğan ben adam yemem. 50 tane televizyonun 100 tane gazeten var. Özellikle AK Partili kardeşlerime söylüyorum sizin lideriniz neden Kılıçdaroğlu'nun karşısında çıkmaya cesaret edemiyor. Devletin bütün arşivleri onda. 27,5 yıl devlete hizmet ettim. Kul hakkı yiyen birisi kul hakkı yemeyenin karşısına çıkamaz. Olur tek başına gelemezsin. Bakanlarını al, danışmanlarını al, yetmezse prompterını da al. Neyi alırsan al çık karşıma. Hodri meydan diyorum” diye seslendi.

Gezi tutuklularının ailelerinin katıldığı grup toplantısında Gezi davasını vicdan sahibi olanların vicdanına havale ettiğini belirterek, “Bizim demokrasi tarihimizin onurlu bir sayfası olan Gezi'ye buradan selam göndermek benim boynumun borcudur” dedi.

Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Cumhuriyete ilişkin sözlerine ise, "Bu anlayış SADAT kafasının anlayışıdır" yorumunu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun açık açık Cumhurbaşkanlığına adayım diyemediğini belirterek, “Sayın Kılıçdaroğlu, iki de bir meydan okuyacağına, cesaretin varsa milletimizin huzuruna çık da adaylığını ilan et, adayım diyerek kararını zikret” dedi.

Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği Başkan ve yöneticilerine en ağır cezalar verilerek, kapısına kilit vurulması gerektiğini de belirtip, “Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz. Türk askerine hainlerin ve zalimlerin ağzıyla kimyasal silah çamuru atanları, mesela Türk Tabipleri Birliği Başkanı’yla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yatkın yollardan birisidir” yorumunu yaptı.

Bahçeli, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Cumhuriyet ve harf devrimine ilişkin açıklamalarını ise “Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir” diyerek tepkisini gösterdi.

HDP cumhurbaşkanı adayı için çalışmalara başladı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, grup toplantısında cumhurbaşkanı adayını açık ve şeffaf bir ortamda belirlemek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.27 Eylül’de açıkladıkları stratejiden vazgeçmediklerini diyalog ve açık müzakere ile cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday fikrine açık olduklarını hatırlatan Sancar, “İster HDP’li, ister başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız” dedi.