Kılıçdaroğlu’ndan ESK açıklaması, Bahçeli’den ‘Adayınızı ilan edin’ çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et Süt Kurumu’na gitmesine ilişkin olarak “Bazı enteller var 'Kılıçdaroğlu gitti kapılar kapandı.' Ben kapılar açılsın diye değil, evlatlarımızın hukukunu ve hakkını korumak için oradayım, kapıyı açarlar veya açmazlar. Herkesin hakkını hukukunu korumak zorundasınız. Benim muhatabım Bakan değil, Et ve Süt Kurumu. Gelir komisyonda bütün vekillere hesap verir. Ben hesap verecek organdan hesap sormak istiyorum” dedi.

Meclis Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını “Siz işsizliğin azaldığını benim külahıma anlatın“ sözleriyle eleştirirken, 3 milyon 449 bin ailenin elektriğinin kesildiğini onların sözcüsü olarak, bilinçli olarak elektrik faturasını ödemediğini ve ödemeyeceğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine “Egemenlik hakkını devrediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir rezalet görülmedi. Ne için, para için” sözleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli’nin “Zamlar, hayat pahalılığı hepsi geçicidir. Müslümana karamsarlık haramdır” sözlerini ise “İslam alemine fetva veriyor. Aslında utanmasalar 'Bize oy vermemek haramdır' diyecekler. Bu beylere göre çalmak, yolsuzluk yapmak, haram değil ama karamsarlık haram. MHP'ye gerçekten üzülüyorum. Böyle bir pozisyona düşmemeliydi” diye konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı üzerinden yaşanan tartışmalara ilişkin olarak “O mu olsun, bu mu olsun, yoksa bir tavşan adayı ifşa edelim de asıl adayı geride mi tutalım arayışları zillet bir senaryodur. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir. Birbirlerinin kuyusunu kazıp aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki, Cumhur İttifakı’nın adayı bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Neyi bekliyorsunuz?” diye konuştu.

Meclis Grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Korkmayın, kaçmayın, kaçak güreşmeyin, ipe un sermeyin, cambazlığa heves etmeyin, eklektik ve mütereddit davranmayın, ilan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim” dedi.

Ekonomik sıkıntıların el birliği, güç birliği ile aşılacağını kaydeden Bahçeli, “Mesele az yedik çok yedik, aç gezdik tok gezdik meselesi değildir. Bugün yoksa yarın olacaktır, bugün eksikse yarın tamamlanacaktır” dedi.

“2023’ü bile göremeyeceksiniz”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın iktidarı erken seçime zorlayacağını belirterek, “Siz gidicisiniz, 2023’ü bile göremeyeceksiniz" dedi. Ekonominin yangın yerine döndüğünü, ekonomide yaşanan felaketin iktidarın iddia ettiği gibi geçici bir durum olmadığını söyleyen Buldan, kontrolü kaybeden bir iktidarla karşı karşıya olduğunu artık toplumun bilmesi gerektiğini söyledi.