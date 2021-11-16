Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme', Bahçeli'den '50+1' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette tartışma yaratan “helalleşme’ açıklamasına yazdığı mektubu okuyarak yanıt verdi. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, helalleşme ile hukuku karıştıranlar olduğunu belirterek, “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Hukuk başka helalleşme başka. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz, Soma ile helalleşeceğiz. Yakın gelecekte bir gün çocuklarımız geçmişe baktıklarında 'Neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz, helal olsun onlara' diyecekler. Bizim iktidarımızı konuşmuyorum ben. Ben bizden sonra gelecek 100 iktidara bir kapı aralıyorum” dedi.

Hayat pahalılığı ve enflasyona değinen Cumhurbaşkanının 'Ekonominin kitabını yazdık' açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, 'fiyat istikrarını sağlama konusunda Merkez Bankası'nın elinin kolunun bağlı olduğunu ifade etti.

Bahçeli ‘50+1” tartışmalarına yanıt verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında cumhurbaşkanı seçimlerinde gerekli olan 50+1 kuralı konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin olarak, “Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50 +1’dir” dedi. “Dikkat buyurunuz, milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, muhtar seçmiyoruz, cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı seçiyoruz” diyen Bahçeli, Cemil Çiçek’in yüzde 50+1’in Türkiye’yi kaosa sürükleyeceğine yönelik açıklamasını “Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz?Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim.Türkiye’nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan çıkardınız?” sözleriyle eleştirdi.

Cumhur ittifakındaki çatlak iddialarına ilişkin olarak “Cumhur İttifakı’nda çatlak, patlak olmaz, ama ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı ise her türlü izahtan varestedir” diyen Bahçeli, “Cumhur İttifakı, geçmişle gelecek arasındaki köprüdür” dedi.

Bahçeli, EYT ve 3600 ek gösterge sorunun çözülmesini de istedi.

Buldan: 50+1 sistemini değiştirmek için kıvranıyorlar



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 50+1 tartışmalarına ilişkin olarak “Kaybedeceklerini anladıklarından 50+1 sistemini değiştirmek için kıvranmaya başladıklarını görüyoruz. Çünkü getirdikleri sistem ayaklarına dolandı. Çıkış yolu aramaktan başka çareleri olmadıklarını görüyorlar. Çıkış yolu yoktur, halk o yolu kapatmıştır. Küçük ortakları da biz hükümetin ortağı değiliz demeye başladı. Nasıl ortak değilsiniz ya? Bal gibi de ortaksınız. İlk seçimlerde çarpılacaksınız. 50+1 hayali kurmayın, Erdoğan ve Bahçeli olarak 1+1 kalacaksınız” dedi.