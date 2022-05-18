Kılıçdaroğlu’ndan SADAT, Bahçeli’den İsveç-Ukrayna açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararını tanımadığını belirterek, “Mahkemeyi de tanımıyoruz, verdiği kararı da tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır ”diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, SADAT’a gidişine ilişkin olarak Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kar amaçlı kurulan şirketin kurucusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı olduğunu hatırlatarak, “Ben o kapıya neden gidiyorum? Neden mücadele ediyorum, kimin mücadelesini veriyorum. Bayrağımın, vatanımın mücadelesini veriyorum. Açıkça ifade edeyim yolunu kaybeden bir MHP var. Bunlar Erdoğan'ın yanında hizalandılar. Soruyorum sana, ne danışmanlığı verdiler? Sen bunları ne için kullandın?” dedi.

Bu şirketin karşısında daha güçlü ve cesur duracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Mütedeyyin kesim de artık uyanmalıdır. Karşımızda kendi uydurdukları din zırhına bürünmüş bir yapı vardır. Samimi Müslümanlar bunların karşısında dimdik durmalılar. Mektupçu mafyalara, kendini derin devlet ilan etmiş müptezellere, milletimizin özgürlüklerini tehdit etme gafletinde bulunanlara da sesleniyorum. Haddinizi bilin. Karşınızda Kuvayi Milliyeciler, CHP var” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin tartışmalarla ilgili olarak MHP’nin görüş ve politikalarını açıkladığı Meclis Grup toplantısında, bu iki ülkenin NATO üyeliğinin Ukrayna savaşının kronikleşmesine ve küreselleşmesine yol açabileceğini belirtti.

Ukrayna savaşı bitmeden, NATO’ya yeni üye katılımının insanlığı yeni bir ateşe sürükleyeceğini kaydeden Bahçeli, “Herkesi uyarıyorum, bunun sonu ve sonucu barış değil, topyekûn savaştır. Finlandiya ile İsveç’in bekleme odasına alınması geldiğimiz bu aşamada akla yatkın en doğru seçenektir” dedi.

Bahçeli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararını ise “Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak durumundadır. CHP’nin İstanbul il başkanı için siyaset yolu kapanmış, artık siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir” sözleriyle değerlendirdi.

Buldan: Siyasi kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iktidarın siyaseten yaşadığı erimeyi yargı gücüyle durdurmaya çalıştığını belirterek, “Uçan kuştan korktuğunuzu biliyoruz ama nafile. Ne yaparsanız yapın, gideceksiniz. Ne siyasi mahkemeleriniz, ne SADAT'larınız, ne kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek" dedi.

Buldan, muhalefete ilişkin olarak, “Zaman cesarette, ortak demokrasi hedefinde ve ilkelerde buluşma zamanıdır. Büyük değişimi başarmak için büyük yürüme zamanıdır. Halka her alanda dibi yaşatan bu organize kötülük düzenine karşı ortak mücadele zirvesini gösterme zamanıdır" diye konuştu.