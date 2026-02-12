Kilis, büyük bir dönüşümün eşiğinde
Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak gerçekleştirdiğimiz ziyarette, yeni atanan Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile bir araya gelme fırsatı bulduk.
Vali Kalaylı'ya hayırlı olsun dileklerimizi iletirken, kentin tarihi-kültürel mirasından ekonomik potansiyeline kadar geniş bir yelpazede bilgi alışverişinde bulunduk. Vali Bey'in "Kilis için hedeflerimiz büyük" ifadesi, sohbetin ruhunu özetliyordu.
Polatlı Şahinbey OSB, bölgenin geleceğini şekillendirecek
Kilis'in en güçlü yönlerinden biri, sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel miras. Bu değerlerin korunması ve doğru tanıtılması, Vali Kalaylı'nın önceliklerinden biri. Ancak asıl heyecan verici olan, kentin sanayi ve ekonomi alanındaki atılımları.
Özellikle Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgeleri arasında yer almayı hedefleyen Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bölgenin geleceğini şekillendirecek stratejik bir proje. Kilis ve Gaziantep'in ortak sınırında konumlanan bu OSB, iki ili birlikte kalkındıran nadir örneklerden.
OSB tamamlandığında 200 bin civarında istihdam yaratması öngörülüyor. Altyapı çalışmaları hızla ilerliyor; son bilgilere göre yüzde 75 seviyelerine ulaşılmış durumda. Şu an itibarıyla bir firma üretime başlamış, iki firma fabrika inşaatına devam ediyor, ondan fazla firma da ruhsat başvurusunda bulunmuş.
Amanos Tünel Projesi lojistik gücü katlayacak
Vali Kalaylı, OSB'nin sadece Kilis ve Gaziantep için değil, tüm bölge için bir sanayi altyapısı güçlendirme hamlesi olduğunu vurguluyor. En kritik avantajlardan biri ise ulaşım bağlantıları. Amanos Tüneli Projesi tamamlandığında İskenderun Limanı'na mesafe 87 kilometreye düşecek. Bu, ihracat odaklı yatırımlar için büyük bir cazibe unsuru. Amanos Tünel Projesi’nin tamamlanması bölgenin lojistik gücünü katlayacak. Üstelik OSB, 6. Bölge teşviklerinden tam anlamıyla yararlanıyor; vergi indirimleri, sigorta primi desteği gibi avantajlar yatırımcıyı bekliyor.
Bir diğer önemli başlık, Suriye'deki gelişmeler sonrası ortaya çıkan fırsatlar. Suriye'de yönetim değişikliğiyle birlikte temel ihtiyaç maddelerinin karşılanması için ciddi bir potansiyel doğdu. Öncüpınar Gümrük Kapısı'na en yakın konumdaki Kilis, Suriye pazarına erişimde eşsiz bir avantaj sunuyor. Vali Kalaylı, bu süreci "çok ciddi bir potansiyel" olarak nitelendiriyor ve sanayicileri yatırıma davet ediyor.
Yakın zamanda İstanbul’da ticaret ve sanayi odalarıyla düzenlenecek programlar da bu çağrıyı somutlaştıracak. Kilis'teki Suriyeli misafirlerin onurlu ve güvenli dönüş süreci ile ilgili Vali Kalaylı, sürecin insani ve düzenli yürütülmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtiyor. Vali, Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan günlük 400-500 kişinin ülkesine dönüş yaptığı bilgisini paylaştı. Kilis, tarihî dokusuyla turizmi, stratejik konumuyla sanayiyi, komşu coğrafyadaki gelişmelerle de ticareti bir arada büyütebilecek nadir kentlerden. Polateli Şahinbey OSB gibi projeler hayata geçtikçe, bölge sadece üretim üssü değil, aynı zamanda istihdam ve refah merkezi haline gelecek.
Son söz: Yatırımcılara, girişimcilere ve karar vericilere seslenmek gerekirse; Kilis'in kapıları açık, teşvikler güçlü, lojistik avantajlar artıyor. Bu fırsatı değerlendirenler, yarının kazananları arasında yer alacağa benziyor.
