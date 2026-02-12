Kilis, büyük bir dönüşümün eşiğinde

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Gazeteci­ler Cemiyeti yönetimi olarak gerçekleş­tirdiğimiz ziyarette, yeni atanan Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile bir araya gelme fırsatı bul­duk.

Vali Kalaylı'ya hayırlı olsun dilekleri­mizi iletirken, kentin tarihi-kültürel mira­sından ekonomik potansiyeline kadar geniş bir yelpazede bilgi alışverişinde bulunduk. Vali Bey'in "Kilis için hedeflerimiz büyük" ifadesi, sohbetin ruhunu özetliyordu.

Polatlı Şahinbey OSB, bölgenin geleceğini şekillendirecek

Kilis'in en güçlü yönlerinden biri, sa­hip olduğu zengin tarihi ve kültürel miras. Bu değerlerin korunması ve doğru tanıtıl­ması, Vali Kalaylı'nın önceliklerinden biri. Ancak asıl heyecan verici olan, kentin sana­yi ve ekonomi alanındaki atılımları.

Özel­likle Türkiye'nin en büyük Organize Sana­yi Bölgeleri arasında yer almayı hedefleyen Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölge­si (OSB), bölgenin geleceğini şekillendire­cek stratejik bir proje. Kilis ve Gaziantep'in ortak sınırında konumlanan bu OSB, iki ili birlikte kalkındıran nadir örneklerden.

OSB tamamlandığında 200 bin civarında is­tihdam yaratması öngörülüyor. Altyapı ça­lışmaları hızla ilerliyor; son bilgilere göre yüzde 75 seviyelerine ulaşılmış durumda. Şu an itibarıyla bir firma üretime başlamış, iki firma fabrika inşaatına devam ediyor, ondan fazla firma da ruhsat başvurusunda bulunmuş.

Amanos Tünel Projesi lojistik gücü katlayacak

Vali Kalaylı, OSB'nin sadece Kilis ve Ga­ziantep için değil, tüm bölge için bir sana­yi altyapısı güçlendirme hamlesi olduğunu vurguluyor. En kritik avantajlardan biri ise ulaşım bağlantıları. Amanos Tüneli Proje­si tamamlandığında İskenderun Limanı'na mesafe 87 kilometreye düşecek. Bu, ihracat odaklı yatırımlar için büyük bir cazibe unsu­ru. Amanos Tünel Projesi’nin tamamlanması bölgenin lojistik gücünü katlayacak. Üstelik OSB, 6. Bölge teşviklerinden tam anlamıyla yararlanıyor; vergi indirimleri, sigorta primi desteği gibi avantajlar yatırımcıyı bekliyor.

Bir diğer önemli başlık, Suriye'deki geliş­meler sonrası ortaya çıkan fırsatlar. Suri­ye'de yönetim değişikliğiyle birlikte temel ihtiyaç maddelerinin karşılanması için cid­di bir potansiyel doğdu. Öncüpınar Gümrük Kapısı'na en yakın konumdaki Kilis, Suriye pazarına erişimde eşsiz bir avantaj sunuyor. Vali Kalaylı, bu süreci "çok ciddi bir potan­siyel" olarak nitelendiriyor ve sanayicileri yatırıma davet ediyor.

Yakın zamanda İstan­bul’da ticaret ve sanayi odalarıyla düzenle­necek programlar da bu çağrıyı somutlaştı­racak. Kilis'teki Suriyeli misafirlerin onurlu ve güvenli dönüş süreci ile ilgili Vali Kalay­lı, sürecin insani ve düzenli yürütülmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtiyor. Va­li, Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan günlük 400-500 kişinin ülkesine dönüş yaptığı bil­gisini paylaştı. Kilis, tarihî dokusuyla tu­rizmi, stratejik konumuyla sanayiyi, komşu coğrafyadaki gelişmelerle de ticareti bir ara­da büyütebilecek nadir kentlerden. Polateli Şahinbey OSB gibi projeler hayata geçtikçe, bölge sadece üretim üssü değil, aynı zaman­da istihdam ve refah merkezi haline gelecek.

Son söz: Yatırımcılara, girişimcilere ve karar vericilere seslenmek gerekirse; Ki­lis'in kapıları açık, teşvikler güçlü, lojis­tik avantajlar artıyor. Bu fırsatı değerlen­direnler, yarının kazananları arasında yer alacağa benziyor.