Kilit kuran mısın, yoksa anahtar üreten mi?

Anahtar, açmaya dairdir. Kapıyı, sözü, sırrı, somunu, vidayı, aracı, şifreyi… Oysa önce kilit vardı. İlk eylem; kilitleme olmuştur. Anahtar, filmin ikinci yarısıdır. Çünkü her anahtar, daha önce kilitlenmişin gereği olmuştur. Hiçbir anahtar yoktur ki bir kilide bağımlı olmasın. Bu yüzden özgür olan kilittir, anahtar o kilidin esiri…

Anahtar, açılası her ne var ise, gerek şarttır. Ancak yeter şart olan, kilittir. Bazen çekmecelerimde kapısı meçhul anahtarlar bulurum. Elimde bir çözüm vardır ve bu çözüme uygun sorun bulmak gerekecektir. Zira sorunsuz çözüm, yitik anahtardan farksızdır.

KİLİDİ AZ ANAHTARI ÇOK SÜREÇLER KURMALI

Anahtar teslimi; bir işin proje fikrinden müşterisine kadar olan sürecin tamamına hâkim olmayı anlatır. Satın alana düşen; parasını verip, anahtara sahip olmaktır. Kilidi açmaktan başka gayreti gerekmeyecektir.

Külfeti az ama maliyeti yüksek her ne var ise anahtar teslimidir zira süreçte alın terin olmamıştır. Ancak hayatının dümeninde akıl varsa, rotan doğru, gayretin pek, niyetin halis ve iştahın sürdürülebilir ise kilit kurmaya ayıracağın zamanı, önündeki kapıları açan anahtara yönlendirirsin.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Anahtar kayıpsa ne yapmalı?

Eğer bir hayatta anahtar yoksa ortada iki sebep vardır. 1- saklamaya değer hiçbir şey yoktur. 2-mahremiyet ortadan kalkmıştır. Anahtar, mahremiyettir. Anahtarsız yaşayan kabilelerde her şey, her zaman, her yerde, herkesindir. Anahtar, sadece düşman kabileye karşı gerekir ve bu da zehirli ok veya mızrak başıdır sadece…

Siyasetin dilinde anahtarın anlamı nedir?

Siyasetçi, anahtar vaadi üzerinden hayat umudu sunar seçmene… Klişe 2 anahtar, ev ve arabaya ait olanıdır. Daha vizyonerleri, meslek, beceri gibi eğitim anahtarından bahsetse de bunu ancak çok yüksek vizyona sahip liderler başarabilmiştir.

NOT

KAPALI KAPI YOKTUR, YANLIŞ ANAHTAR VARDIR

Belki de kendini kilit altında tutarken anahtarı kasanın içinde unutmuşsundur. Bu yüzdendir ki aramaya kendi içinden başla der bilgeler; “Keramet baştadır taçta değildir / Hararet nardadır sacda değildir / Her ne arar isen kendinde ara / Kabe’de Hicaz’da Hac’da değildir.”

Son anahtarı da denemeden, vazgeçme; belki de doğru anahtar, en sona bıraktığındır. Hani şu gönül kapısını da cennet kapısını da cehennem kapısını da açabilen… Elindeki çözüme uygun sorun arayanlardan mısın?