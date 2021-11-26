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Kilo verdirirken, döviz/ faiz de düşüren!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Bu hafta internette en çok aranan kelimeler:

Zayıflatan gıdalar/ilaçlar…

Döviz…

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Zayıflamak için…

Zeytin/çay/limon/maydanoz gibi onlarca ürün sıralanmış…

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Bu ürünlerin…

Ekerken/biçerken/dalından toplarken zayıflatacağı kesin!

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Tıpkı…

İthalatın, dolayısıyla dövizin, dolayısıyla faizin...

Sadece ve sadece ekerek/biçerek/üreterek zayıflatılabileceği gibi…

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Gün boyu yağlıyı, tuzluyu, unluyu tüketip…

Sabah sirkeli/limonlu su içerek; arada yeşillik yiyerek kilo vereceğini sanan çoğunluk var…

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Sadece “aç kalarak” zayıflayan, kendine çok daha fazla zarar verenlerimiz de var…

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Yanlış spor, yanlış beslenme ile kronik hastalıklara davetiye çıkaranlarımız da var…

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Önceki gün Japonya’da, 2 günlük tatille, “Emeğe Şükran Bayramı” kutlandı…

Yüzbinlerce çocuğun, bayram günündeki, fide dikme/toprak belleme/meyve toplama görüntülerini Japon TV kanalları QVC ve NHK’dan izledim…

Çocukların üretene, çiftçiye, işçiye gösterdiği saygıya/sevgiye/şükrana hayran kaldım…

VELHASIL…

 Kültür:

Uzun vadede kazanılan…

Bir topluma kimlik kazandırıp, diğer toplumlardan farklı kılan…

Maddi/manevi değerleri oluşturan…

Ve ikiye ayrılıp:

Ya kazanımları yok eden veya kazanım artıran…

Ya sağlıklı üretimin/tüketimin/ekonominin/yaşamın veya tam tersi, sağlıksız yaşamın temeli olan…

 

 

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