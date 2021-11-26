Kilo verdirirken, döviz/ faiz de düşüren!
Bu hafta internette en çok aranan kelimeler:
Zayıflatan gıdalar/ilaçlar…
Döviz…
* * *
Zayıflamak için…
Zeytin/çay/limon/maydanoz gibi onlarca ürün sıralanmış…
* * *
Bu ürünlerin…
Ekerken/biçerken/dalından toplarken zayıflatacağı kesin!
* * *
Tıpkı…
İthalatın, dolayısıyla dövizin, dolayısıyla faizin...
Sadece ve sadece ekerek/biçerek/üreterek zayıflatılabileceği gibi…
* * *
Gün boyu yağlıyı, tuzluyu, unluyu tüketip…
Sabah sirkeli/limonlu su içerek; arada yeşillik yiyerek kilo vereceğini sanan çoğunluk var…
* * *
Sadece “aç kalarak” zayıflayan, kendine çok daha fazla zarar verenlerimiz de var…
* * *
Yanlış spor, yanlış beslenme ile kronik hastalıklara davetiye çıkaranlarımız da var…
* * *
Önceki gün Japonya’da, 2 günlük tatille, “Emeğe Şükran Bayramı” kutlandı…
Yüzbinlerce çocuğun, bayram günündeki, fide dikme/toprak belleme/meyve toplama görüntülerini Japon TV kanalları QVC ve NHK’dan izledim…
Çocukların üretene, çiftçiye, işçiye gösterdiği saygıya/sevgiye/şükrana hayran kaldım…
VELHASIL…
Kültür:
Uzun vadede kazanılan…
Bir topluma kimlik kazandırıp, diğer toplumlardan farklı kılan…
Maddi/manevi değerleri oluşturan…
Ve ikiye ayrılıp:
Ya kazanımları yok eden veya kazanım artıran…
Ya sağlıklı üretimin/tüketimin/ekonominin/yaşamın veya tam tersi, sağlıksız yaşamın temeli olan…