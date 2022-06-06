Özel sektör, sosyal girişim ve yerel yönetim birlikteliğinden doğan bir iyilik hikayesi dinledim bir hafta.

Bor Holding çatısı altında faaliyet gösteren operasyonel filo kiralama şirketi Borlease ve günlük araç kiralama şirketi SIXT rent a car tarafından hayata geçirilen Kilometre Dönüşüm Projesi, adımları ve bisiklet sürüşlerini desteğe dönüştüren ücretsiz bir uygulama olan Help Steps ile ortak yürütülüyor.

Proje kapsamında, Borlease ve SIXT rent a car tarafından kurumsal filo kiralama sistemine dahil olan araçların yaptıkları kilometreler iyiliğe dönüşüyor. Proje kapsamında toplanacak tutar, Efes Selçuk Belediyesi’nin girişimiyle hayata geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne bağış olarak aktarılacak.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü “Selçuk’tan Türkiye’ye doğal, adil ve sağlıklı gıdaya erişim için, gıda egemenliği için bir meşale yakıldı” sözleri ile tanımlıyor.

Daha az kilometre yapan daha çok HS puanı kazanacak

“Efes Tarlası Yaşam Köyü Manifestosu” ise şöyle diyor: “Üreticiler ile tüketicileri birbirinin gözünün içine bakarak, sesini duyarak insani bir etkileşimde bir araya getireceğiz. Gıdanın topraktan sofraya yolculuğunda değer katmayan aracıları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.”

“Kilometre Dönüşüm Projesi”yle; topraktan filizlenen, üretimle güçlenen, paylaştıkça çoğalan Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne kaynak yaratılacak. Peki proje nasıl çalışıyor? İlk aşamada bir yıl olarak tasarlanan projede; yapılan kilometrelerin dönüşüm değerlerini, o gün Help Steps sisteminin HS değeri belirleyecek. Her gün araçların kilometreleri sistem tarafından otomatik olarak sayılacak ve her akşam sabit çarpan ile HS puanına dönüşerek Efes Tarlası Yaşam Köyü projesine otomatik aktarılacak. Projenin bu ilk aşamasında hedef, 5 milyar HS olarak belirlendi. 5 milyar HS’ye ulaşılmasının ardından yeni hedef belirlenecek.

Dönüşümde Yaşam Var projesinde kullanılan kurumsal kiralık araçların yıllık yapacağı kilometreler iyiliğe dönüşürken, araç sürücülerinin daha çok yürümeye ve harekete teşvik edilmesiyle sağlıklı yaşama da destek veriliyor. Hedeflenen 5 milyar HS ile Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne nakdi destek aktarmayı ve en önemlisi atalık tohumlarla doğal tarımı yaygınlaştırılması ve tüm dünyaya duyurulması hedefleniyor.

Karbon ayak izini azaltarak toplumsal fayda yaratmak

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan; grup şirketleri tarafından yürütülen tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerinde, daha iyi yarınlar için eğitime ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir projeler hayata geçirdiklerini ifade ediyor. Hancan projeyi şöyle anlatıyor: “Bor Holding olarak büyümeye ve ülke ekonomisi için değer yaratmaya devam ederken içinde bulunduğumuz topluma fayda sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Çevre, Bor Holding çalışanları olarak çok önem verdiğimiz bir konu. Bu projede daha fazla kilometre yapmak değil, daha az kilometre yapmak bağış tutarını artıracak. Daha önce yapılmamış olan bu projeyle; ana faaliyet alanımız olan araç kullanımının neden olduğu karbon ayak izini, çevreye duyarlı ‘toplumsal fayda’ yaratan projelerle desteklemeyi ve konu ile ilgili farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.”

Help Steps Kurucusu ve CEO’su Gözde Venedik’in verdiği bilgilere göre, “Kilometre Dönüşüm Projesi’’ kapsamında Borlease ve SIXT rent a car araçlarının yaptığı kilometreler haricinde, 197 ülkeden kullanıcılar yürüyerek, bisiklete binerek veya koşarak da Help Steps üzerinden Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne destek verebilecekler.

Help Steps’in dünyanın her yerinde ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen sağlık ve sağduyu uygulaması olduğunun altını çizen Venedik, Helps Steps uygulaması ile bugüne kadar 200 milyar adımın desteğe dönüştüğünü, 7 bin 500 adet fidan dikildiğini, 8 ton mama bağışı yapıldığını belirtiyor.