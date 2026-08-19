Kilosu 150-230 liradan 400 bin büyükbaş ithal etmişiz…

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2026 yılının ilk 7 ayı: Kilosu 150 lira ile 230 lira arasında (200 lira ortalama) 400 bin civarında büyükbaş canlı hayvan ithal etmi­şiz…

(Kırmızı et arzındaki açığı kapatmak ama­cıyla Tarım ve Orman Bakanlığı kotaları çer­çevesinde 2026 yılında toplam 500 bin baş besilik sığır ithalatı planlanmıştı…)

(İlk 6 ay 355 bin adet/Karkas et hariç)

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2025 yılı:

470 bin büyükbaş hayvan ithalatı gerçek­leştirmişiz…

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2024 yılının ilk 6 ayı:

Gerçekleştirdiğimiz 197 bin büyükbaş hay­van ithalatını, rekor diye nitelemiş, yerli üre­ticiye zarar vereceğinin (sonraki yıllarda itha­latı daha da artıracağının) altını çizmişiz…

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Çözüm mü?

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2014 yılında; Hollanda’da…

Ortalama bin 600 büyükbaşın bulunduğu;

İşletme/muhasebe/mühendisler/lojistik dahil 41 (hayvan bakımı/sağımı 3 vardiya 14 kişi) kişinin çalıştığı;

Günlük ortalama 110-120 ton süt üreten (süt ürünlerinin de üretildiği) tesisi gezmiş­tik…

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23 ortaklı bir kooperatifti…

Yıllık ortalama, 300-400 büyükbaşı (yaşla­nan) da kesime gönderdiklerini söylemişler­di…

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Bu örnek…

Bu büyüklükte bin (1000) kooperatifin/ te­sisin:

(Yani; 1 milyon 600 bin büyükbaş ve işlet­me/bakım/sağım için çalışacak 14 bin kişi…)

Türkiye’nin şu andaki 22 milyon tonluk (Tarım Bakanlığı verisi) süt üretiminin tama­mını (daha fazla/kaliteli) üretebileceğini an­latıyor…

VELHASIL

1.6 milyon büyükbaş ile:

Türkiye’nin şu anda ürettiği sütü (daha faz­lasını üretenler var- ortalama) üretebilecek­ken…

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TÜİK verisine göre:

17.7 milyona (11 kat) yaklaşan büyükbaş hayvana sahibiz…

(Geçen yıl Temmuz ayında 17 milyondu)

Dahası…

Küçükbaş hayvan sayısı ise 58 milyona yak­laşıyor…

(Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 44 milyon­du)

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Galiba:

Beşeri sermayemizde (gençlerimiz), okul­larımızda, meralarımızda, otlaklarımızda ni­teliği/teknolojiyi artırıp, hayvancılıkta da so­runu kökten çözmek yerine;

Kilosu 3-5 dolardan büyükbaş hayvan ithal etmek ve 10-20 dolara satmak daha mantıklı geliyor…