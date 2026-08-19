Kilosu 150-230 liradan 400 bin büyükbaş ithal etmişiz…
2026 yılının ilk 7 ayı: Kilosu 150 lira ile 230 lira arasında (200 lira ortalama) 400 bin civarında büyükbaş canlı hayvan ithal etmişiz…
(Kırmızı et arzındaki açığı kapatmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı kotaları çerçevesinde 2026 yılında toplam 500 bin baş besilik sığır ithalatı planlanmıştı…)
(İlk 6 ay 355 bin adet/Karkas et hariç)
***
2025 yılı:
470 bin büyükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirmişiz…
***
2024 yılının ilk 6 ayı:
Gerçekleştirdiğimiz 197 bin büyükbaş hayvan ithalatını, rekor diye nitelemiş, yerli üreticiye zarar vereceğinin (sonraki yıllarda ithalatı daha da artıracağının) altını çizmişiz…
***
Çözüm mü?
***
2014 yılında; Hollanda’da…
Ortalama bin 600 büyükbaşın bulunduğu;
İşletme/muhasebe/mühendisler/lojistik dahil 41 (hayvan bakımı/sağımı 3 vardiya 14 kişi) kişinin çalıştığı;
Günlük ortalama 110-120 ton süt üreten (süt ürünlerinin de üretildiği) tesisi gezmiştik…
***
23 ortaklı bir kooperatifti…
Yıllık ortalama, 300-400 büyükbaşı (yaşlanan) da kesime gönderdiklerini söylemişlerdi…
***
Bu örnek…
Bu büyüklükte bin (1000) kooperatifin/ tesisin:
(Yani; 1 milyon 600 bin büyükbaş ve işletme/bakım/sağım için çalışacak 14 bin kişi…)
Türkiye’nin şu andaki 22 milyon tonluk (Tarım Bakanlığı verisi) süt üretiminin tamamını (daha fazla/kaliteli) üretebileceğini anlatıyor…
VELHASIL
1.6 milyon büyükbaş ile:
Türkiye’nin şu anda ürettiği sütü (daha fazlasını üretenler var- ortalama) üretebilecekken…
***
TÜİK verisine göre:
17.7 milyona (11 kat) yaklaşan büyükbaş hayvana sahibiz…
(Geçen yıl Temmuz ayında 17 milyondu)
Dahası…
Küçükbaş hayvan sayısı ise 58 milyona yaklaşıyor…
(Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 44 milyondu)
***
Galiba:
Beşeri sermayemizde (gençlerimiz), okullarımızda, meralarımızda, otlaklarımızda niteliği/teknolojiyi artırıp, hayvancılıkta da sorunu kökten çözmek yerine;
Kilosu 3-5 dolardan büyükbaş hayvan ithal etmek ve 10-20 dolara satmak daha mantıklı geliyor…
|Borsa
|14.127,98
|-0,03 %
|Dolar
|47,9287
|0,04 %
|Euro
|55,5372
|0,15 %
|Euro/Dolar
|1,1578
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.738,20
|0,24 %
|Altın (ONS)
|4.334,47
|-1,87 %
|Brent
|90,1625
|0,43 %