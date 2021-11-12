Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) 1998 yılında kuruldu. Bu yıl yapılan kongrede ismini Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği olarak değiştirdi. Kuruluşundan bu yana şehrin sanayici ve iş insanları arasında köprü olmayı hedefleyen kurum, geçtiğimiz yıllarda kendi bünyesinde kurduğu Genç KASİAD ile ivme kazanmaya devam ediyor.

Genç KASİAD Yönetim Kurulu tarafından organize edilen KASİAD Ödülleri’nde yaşadığı toplum için fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların başarılarının taçlandırıldığı KASİAD Ödül Töreni’nde 13 kategoride 13 ödül Arsan Center’da sahipleriyle buluştu. Ödül töreni, bürokrat, siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismi buluşturdu.

Bu yıl ilki gerçekleşen KASİAD Ödül Töreni, bundan sonra geleneksel hale gelecek. İlk defa düzenlenmesine rağmen, spordan-sanata, gastronomiden-turizme gerçekten güzel düşünülmüş ve tasarlanmış bir ödül töreni, gecenin en anlamlı ödülü ise, pandemi dolayısıyla özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına verilmesiydi.

Peki kim bu Genç KASİAD’lılar? Geleceğimiz olan gençler. İyi okullarda okumuş, iyi eğitimler almış ve kendilerini iyi yetiştirmiş gençler, kentin geleceğinin yapı taşları. Eğitimlerini tamamlamış ve geriye dönerek kent için ne yapabileceklerini tartışmaya başlamış bir gurup genç.

KASİAD önceki dönem başkanı Ali Emiroğlu, geleceğin gençlerde olduğunu düşünerek, Genç KASİAD’ın kurulmasına öncülük etmiş, onlara güvenmiş ve gençler de bu gün gelinen noktada çalışmaları ile eski başkanı doğrulamıştır. Bugün gençler doğdukları ve doydukları kentte, babalarının temellerini attığı sanayi tesislerinde, çıtayı daha yukarıya nasıl taşırız diye çalışmalarını sürdürüyor. Ali Emiroğlu’nun, derneğin internet sitesinde, Genç KASİAD’lılara ithafen yazdığı, “Yeni Bir Öykü Yazma Vakti” başlıklı yazısında; “KASİAD olarak çağı yorumlamak ve buna göre aksiyon almak bizim doğamızda var. Bundan dolayıdır ki, genel kurulumuzun hemen akabinde üçüncü kuşağı kurumsal bir üstyapı içinde buluşturduk. Onlar şimdi kendilerine sunulan imkanlardan en iyi şekilde istifade ederek geleceği tasarlıyor. Onlar, teknolojideki hızlı değişime hakim, bilgi ile ürün ve hizmeti buluşturan fikirlerle değer yaratmayı amaç edinmiş yeni nesil girişimciler, onlar bizim yarınımız. İşte bu gençler şimdi dünya ile rekabetimizde yeni bir sayfa açıyorlar. Bir yandan, işletmelerini endüstri 4.0 ile uyumlu hale getirecek reformları yaparken; diğer yandan da büyük veriyi (big data) oluşturup, bunu KASİAD üyelerinin kullanımına sunmayı planlıyor. Ulu önder Atatürk’ün de dediği gibi, bizim bütün ümidimiz gençliktedir. Gençliğe Hitabe adeta bugünler için yazılmıştır. Bu destansı metni her okuduğumda gözlerimizin dolması, yüreğimizin çarpması da bundandır. Şimdi herkes için ve en çok bizim şehrimiz için yeni bir başarı öyküsü yazma vaktidir. O öyküyü yazacak kudret ise gençlerimizdedir” sözleriyle, geleceğimiz olan gençlerimize güvenmemiz gerektiğini ifade etmiştir.

Hayatın içinde hata da yapacaklar yanlış da. Tüm bunlarla tecrübe kazanacaklar. Yine de temennimiz gençlerimiz çok az hata yaparak veya hiç hata yapmayarak, işletmeleri, şehrimiz, en önemlisi ülkemiz için güzel işler yapsınlar. Haydi gençler yolunuz açık olsun.