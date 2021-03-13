Kimle yapılacak bu reformlar?

Bürokrasi deyince bizde genelde hantal, işleri yokuşa süren, kırtasiye işlerini uzatan bir yapı akla geliyor. Halbuki bürokrasi de, askeriye gibi devletin politikalarının siyasi iniş çıkışlara aldırmadan uzun vadeli olarak uygulanmasını mümkün kılan yapıdır. Bu unsurlardan teşekkül eden çatı oluşuma zaten devlet diyoruz. Aynı siyasi partinin uzun süre iktidarda kaldığı ülkelerde devletle hükümet arasındaki mesafe giderek daralır. Bunun sonucunda da önemli kamu kurumlarına atanmış bürokratlar uzun vadeli hedefleri gerçekleştirecek zamanı ve hareket alanını bulamazlar. Hele bizdeki gibi siyasi otoritenin istediği zaman kendilerini görevden alabileceğini bilen devlet kadroları doğal olarak işin gerektirdiğini değil kendilerini o göreve atayanları memnun edecek faaliyetleri gerçekleştirme eğilimindedirler. Maalesef bu yola bir kere girildi mi, buradan geri dönmek de o kadar kolay değil.

Son 4 ayda yaşananlar bunun çok net bir göstergesi oldu. Aynı parti iktidarda olmasına rağmen, bir bakan değişikliği birçok önemli kurum yöneticisinin değişmesine neden oldu. Tamam kabul edelim ki değişen herhangi bir bakan değildi. Sayın Albayrak, hem Cumhurbaşkanı’nın damadı olması nedeniyle hem de diğer bakanlardan daha fazla yetkiyle donatıldığından, görevden ayrılmasnın etkileri nispeten daha fazla oldu. Zaten yukarıda bahsettiğim bürokrasi kuvveti tam da bununla ilgili. Devletin içindeki kadrolarda kliklerin oluşturulması, ekipçilik, adamcılık uygulamaları; gelişmiş ya da gelişmeye en azından niyetli olan ülkelere yakışmayan uygulamalar.

Siyasi istikrar bu değil!

Mesela 6 Kasım’dan sonra merkez bankası başkanı görevden alındı, borsa genel müdürü istifa etti, TÜİK başkanı 2 kere değişti, varlık fonu genel müdürü değiştirildi. Bu yapılan değişikliklerin doğruluğu ya da yanlışlılığı tartışılabilir. Ama aynı iktidarda bir bakan değişikliği sonucu bu kadar değişiklik gerektirecek yapının kurgulanmasına neden olan kurumsal yapı doğru bir yapı değildir. Yanlış plandan doğru binanın ortaya çıkması çok zor.

Sıklıkla güçler ayrılığı, kurumsal yönetim, öngörülebilirlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi kavramları yazmamın nedeni işte bu yapının çarpıklığına dikkat çekmek. Bu kavramlar çok sık kullanıldığında içi boşalmış, retorik cümlelere dönüşebiliyor ama kullanılmadığında da unutuluyor maalesef. İki örnek yaşadık son 2 hafta içinde. Biri, TÜİK Başkanı’nın çok kısa aralıklarla ikinci kere değiştirilmesi. Başkan değişimiyle kalınmadı; bir de çok yakında kurulan, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan kurullar da lağvedildi. Bir kurumun aldığı kararlar kişilere bu kadar bağlı olmamalı. Diğer örnek de Varlık Fonu Genel Müdür değişikliği. Daha bundan iki ay önce eski genel müdür Zafer Sönmez BloombergHT’de icraatlarını, planlarını ve bunları nasıl gerçekleştireceklerini uzun uzun anlattı. Piyasa oyuncuları da bunları dinleyip ona göre pozisyonlarını aldılar. Şimdi artık o söylenenlerin hepsi buhar oldu. Varlık fonu yönetimi konusu çok teknik bilgi ve deneyim gerektiren bir konu. Bu kadar ani değişikliklerin hoş karşılanacağı bir alan değil. Diğer bir örnek de borsa genel müdürü değişimi. Hakan Atilla “kendi isteğiyle” istifasını verdi. Yerine kimin geleceği henüz belli değil. Sanıyorum yaşadıkça bu olayların devamına şahit olacağız.

Asıl reform 2018 yazında yapıldı(!)

Türkiye, Sayın Erdoğan’ın ekonomi reformu sunumunu maalesef böyle bir tablonun ışığında izledi. Reform adımlarının detayları şimdiden birçok yerde yazıldı çizildi. Ve bundan sonra da yazılıp çizilecektir. Çok değil 5-6 ay önce Yeni Ekonomi Programı’nı aynı heyecanla dinlemiştik. Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi başlıklarıyla sunulan program şu anda sahipsiz kalmış durumda. Bugün de İstiklal, İstikbal ve İstihsal başlıklarıyla giriş yaptı Sayın Erdoğan sunuma. YEP’in içeriğinde de uygulansa çok iyi olur dediğimiz birçok madde vardı. Bugünkü “reform” programında da herkesin mutabık kalacağı birçok nokta var. Ama buradaki kritik kelime “uygulama”. Birçok yeni başkanlık, müdürlük ihdas edildi. Buralara getirilen kişilerin bir gece hiçbir gerekçe sunulmadan görevden alınmayacaklarının garantisini kim verebilir? Yeni anayasa gerekliliği bugün de dile getirildi. Diyelim ki anayasaya ilişkin bir referandum sürecine girildi. Referandum demek sandık demek. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yapsa; “Bu kadar yüksek faizlerden vatandaşım da özel sektör de memnun değil. Enflasyonla mücadele edeceğiz dediniz, bu kesimleri faiz baskısı altında inim inim inlettiniz. Ben buna razı değilim. Faizleri düşürün.” Buna da Sayın Başkan Ağbal karşı çıksa ve o gece görevden alınsa, bu gelişmelere bu ülkede kim şaşırır? Burada problem, bunun olma ihtimalinin yüksek olmasının yanında böyle bir uygulamaya cevaz veren kurumsal altyapının tesis edilmiş olması. Aslına bakarsanız kanuna göre böyle bir görevden alma mümkün değil. Ama kanun hükmünde kararname marifetiyle bu atamalar-görevden almalar gerçekleştirilebiliyor. Asıl “reform” budur. Biraz tersine bir reform ama yine de devlet yönetmenin formu 2018 yazından beri esaslı bir şekilde değişmiştir. Bu yapıdan vazgeçilirse ben ona “reform” derim. Onun dışındaki çabalar maalesef hep bir soru işaretiyle karşılanacaktır.