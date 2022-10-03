Kimpaş’tan ikinci Naksan satın alması

Son dönemin en dikkat çeken şirketlerinden biri Kimpaş. 1982 yılında kimya mühendisi Lütfi Abay tarafından kurulan Kimpaş, geçen yıla kadar Gebze’deki, Plastik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiriyordu. Toz Polietilen üretimi yapan bu tesisle birlikte Kimpaş’ın asıl işi ise plastik ve kimyasal hammadde ticareti. Hem üretimi hem de ticaretiyle birlikte Kimpaş, 2017 yılında ilk kez Fortune Türkiye listesine girmeyi başardı. 5 yıl önce 49 çalışanla 640 milyon liralık ciro yapan Kimpaş, Fortune Türkiye’de 348’inci sıradayken, geçen yıl ise cirosunu 3 milyar liraya çalışan sayısını da 63’e çıkardı. Sessiz ama hızlı büyüyen, cirosunu 4 yılda neredeyse 5 kat artıran Abay Ailesi’ne ait Kimpaş, adını ise TMSF’den aldığı Naksan Plastik ile duyurdu. FETÖ nedeniyle el konulan Naksan Plastik’in satışına katılan Kimpaş, 1.4 milyar liralık teklifl e Naksan Plastik’i satın aldı.

BÜYÜK BALIĞI BÜNYESİNE KATTI

Satın almayı da Kimpaş, Kimpack adlı şirketi aracılığıyla yaptı. Bir anlamda Fortune kayıtlarına göre 63 çalışanı olan Kimpaş, 2 bin çalışanı bulunan Naksan Plastik’i bünyesine katmış oldu. Bir başka ayrıntı ise 6 bin metrekarelik üretim tesisine sahip Kimpaş’ın aldığı Naksan Plastik’in yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor olmasıydı. Bu bilgileri vermemin nedeni Kimpaş’ın şimdilerde ikinci bir Naksan adımını atmak üzere olduğu. Bildiğiniz üzere TMSF’nin çatısı altında bulunan Naksan Holding’in şirketlerinden biri de Royal Halı. Bu yılın mayıs ayında TMSF, Royal Halı’ya ait iplik fabrikasını vitrine çıkardı. TMSF’nin belirlediği muhammen bedel ise 120 milyon 500 bin TL olarak açıklandı. Gaziantep 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika için yapılan ihale haziran ayında yapıldı.

KURULDUĞUNDAN 4 GÜN SONRA İHALEYİ KAZANDI

Royal Halı’nın borsaya yaptığı açıklamada ise “28/06/2022 tarihinde gerçekleştirilen açık artırma aşamasında bahse konu BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Kimbcf İplik San. Ve Tic. A.Ş.'ye 121.550.000,00 TL. bedelle ihale edilmiş ve Fon Kurulu'nun 22/09/2022 tarihli kararı ile onaylanmıştır” denildi. İhale sürecinin ardından da Rekabet Kurumu’na onay verilmesi için başvurusu yapıldı. Sonrasında Naksan İplik’in fabrikasını alan Kimbcf İplik Sanayi adlı şirketin kime ait olduğunu merak ettim. Ticaret Odası kayıtlarına baktığımda ise Naksan Plastik’i alan Kimpaş olduğunu gördüm. Abay ailesi, Naksan İplik’in ihalesinden 4 gün önce yani 24 Haziran’da kurduğu Kimbcf İplik Sanayi adlı şirket ile Naksan İplik’i bünyesine katmış oldu.

FETÖ yapılanması nedeniyle el konulan ve TMSF yönetimine giren Naksan İplik ve Naksan Plastik, alanlarında Türkiye’nin en büyük ve köklü şirketlerinden. Binlerce kişiyi istihdam eden, milyarlarca liralık cirolar yapan İki devi bünyesine katan Kimpaş’ın adını ve satın almalarını yakın dönemde duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor.