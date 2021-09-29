Kimpur, Düzce ve Avrupa’da iki yeni yatırıma imza atacak

Yatak ürünleri hariç Türkiye’nin yılda yaklaşık 450 bin ton poliüretan hammaddeye ihtiyacı bulunuyor. Gebze’de 120 bin ton kapasiteli tesislerinde üretim yapan Kimpur, şimdi Düzce OSB’de 50 bin tonluk bir yatırıma, Avrupa’da da 10 bin tonluk bir poliüreten tesisi satın almaya hazırlanıyor. İstanbul Sanayi Odası 2020 verilerine göre Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 314’üncü sırada olan firma, son 5 yılda yaklaşık 5,5 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirdi. Yeni yatırımları Düzce, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm odaklı, Avrupa yatırımları ise stratejik çerçevede olacak.

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Kimteks Poliüretan San. ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi ile CEO Cavidan Karaca, 2015 yılında Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’den asimetrik bölünme ile ayrıldıklarını söylediler. Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, 1980’de Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra bir arkadaşıyla 1983’te Kimteks’i kurduklarını ve çok kısa bir sürede pazar lideri olduklarını anlattı. 2015’te ise aklındaki farklı fikirleri hayata geçirmek üzere Cavidan Karaca ile birlikte Kimpur markasıyla Kimteks Poliüretan’a yoğunlaştıklarını belirten Mizrahi, “Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde 2008’de faaliyete geçirdiğimiz tesisimizde, halen üretim yapıyoruz. Kimteks Kimya, 2015’in son günü itibarıyla iki iş grubunda, iki ayrı firma olarak devam etme yönünde karar aldı. Kimteks Kimya, iş faaliyetlerine distribütörlük ve dağıtım iş kollarında faaliyet gösteriyor. Kimteks Poliüretan, Kimpur markasıyla ‘Poliüretan Sistem Evi’ olarak çalışıyor” şeklinde konuştu.

600 ayrı ürün kodu

Kimpur’un Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli poliüretan sistem üreticisi olduğunu vurgulayan Mizrahi, “Sistem evi dediğimiz kapsamda 600 ayrı sistem ürün kodu geliştirdik ve bu alanda hizmet veriyoruz. Ayakkabı tabanı, kauçuk, beyaz eşya sektörüne rigid sert köpük sistemleri, otomotiv sektörü ve halı-oyun sahası zeminlerine ürünler üretiyoruz” dedi. Gebze’de yıllık 120 bin ton kapasiteleri olduğunu pandemiye rağmen üretimlerini artırarak geçen yılı 73 bin ton üretim ile kapattıklarını kaydeden Mizrahi, şunları söyledi: “Yakında 90 bin tona ulaşacağız. Artık kapasitemizin limitine yaklaştık. Bunun için yatırım kararı aldık. Düzce OSB’de yıllık 50 bin ton kapasiteli bir üretimimiz olacak. Ayrıca Avrupa’da 10 bin tonluk bir üretim kapasitesine sahip olan bir şirketi almak için de el sıkıştık. Şu anda sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Avrupa stratejik bir yatırım. Ayakkabı sektörü dışında buradakiyle benzer sektörlerde çalışacağız. Bizim için önemli bir adım olacak.”

Pandemi döneminin kazananıyız

Kimteks Poliüretan CEO’su Cavidan Karaca, “Binden fazla müşterimiz var. Üretimimizin yüzde 40’ını 45 civarında ülkeye ihraç ediyoruz. Hem sektörün devleri ile ülke içinde rekabet ederek ithal ikamesi sağlıyoruz hem de ihracatımızı artırmak için çalışıyoruz. İhracat oranımızı yüzde 50’ye getireceğiz” dedi. Son 5 yılda yaklaşık 5,5 milyon Euro’luk yatırım yaptıklarını söyleyen Karaca, şunları söyledi: “Son 5 yılda üretim kapasitemizi %84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardık. Aynı dönemde istihdamımız %132, satışımız %156 büyüdü. İSO 500’de 2020’de 36 sıra atlayarak 314. olduk. Pandemi döneminin kazananıyız. TİM’in İlk 1000 ihracatçısı arasında ilk 500’lere gelmeyi başardık. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), her yıl kimya sektöründe ihracattaki başarılarına göre 28 kategoride ilk 5’e giren 140 firmaya ödül veriyor. Kimpur, 2020’de ‘Türkiye Plastik ve Hammaddeler’ kategorisinde ihracat rekortmeni tek poliüretan sistem evi olarak ilk 5’te.”

210 kişilik istihdamın ağırlığı kadınlarda

Tescilli Ar-Ge Merkezleri’nde 27 kişi çalıştığını söyleyen Cavidan Karaca, “210 kişiye istihdam sağlıyoruz. Övünerek söyleyeyim, şirketimizde kadın ağırlığı var. Beyaz yakanın yarısından fazlası kadın. Mavi yakada bu oran yüzde 20. Şimdi yurtdışı satış ekibimizi de oranın dilini bilen insanlardan seçiyoruz. Adeta her milletten arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bu ihracatımıza da yansıyor. Geçen yıl 35 milyon dolarlık ihracat yaptık. Ciromuz 120 milyon Euro’ydu. Bu yılı 200 milyon Euro ciroyla kapatırız” dedi.