ABD’de yarın açıklanacak enflasyon rakamını piyasalar heyecanla bekliyor. Fed’in gelecek haftaki toplantısından önceki son önemli veridir. Geçen yılın mayısında ekonomi kapalı olduğu için, baz etkisi nedeniyle, bu yılın mayıs ayında enflasyon oranlarının yüksek gelmesi normaldir. İstatistiki bir durumdur. Rakamın piyasa tahmininin üzerine çıkması, örneğin yüzde 5’in üstünde gelmesi, piyasaları ürkütebilir. Çünkü bu durum, Fed’in tahvil alımlarını daha hızlı azaltacağı ve faiz artışını öne çekeceği beklentilerini güçlendirir.

Fed başkanı olsam, iletişim dilini hemen değiştiririm. Tahvil alımlarının azaltılacağının sinyalini verirdim. Hatta faiz artışını konuşmaya başlardım. Olay sadece enflasyonun yüksekliği değildir. Spekülatif coşkunluk her tarafta gözleniyor. ABD’de gayrimenkul fiyatları tam anlamıyla çıldırmış durumda. Kripto paralar eğlence niyetine alınıyor. Son haftalarda fiyatlarda yaşanan çöküşe rağmen, yatırımcılar kripto paralarda fırsat kolluyorlar. Yani yatırımcı psikolojisinde bir değişiklik yok. Bir süre önce GameStop şirketinin hisse fiyatında olağanüstü hareketler vardı. Son günlerde köklü Amerikan şirketi AMC’nin tahvil fiyatında çılgın hareketler görülüyor. S&P 500 ve diğer majör endeksler rekor tazeliyorlar. Hemen her piyasada bir anormallik var.

Açgözlülüğün ve para kazanma hırsının kontrolden çıktığı bir dönemdeyiz. Sosyal medya, hikâyeleri abartıyor. Bir şirketin hisse senedi fiyatı bir seansta iki katına çıkıyor. Opsiyon piyasasında, fiyatı 50 kat artan opsiyonlar görülüyor. Tamahkârlığın artması kötü yatırım kararlarına yol açıyor. İnsanın davranış kalıbı değişmiyor. Dünyanın en zengin insanı, Amazon’un patronu Jeff Bezos ile yapılan bir röportajı okudum. Bu mülakatta, ‘‘Warren Buffett’ın size verdiği en iyi tavsiye nedir’’ sorusu vardı. Bezos, ‘‘Dünyanın en zengin ikinci insanısın. Yatırım stratejin çok basit. Niçin seni taklit etmiyorlar’’ sorusunu Buffett’a yöneltmiş. O da, ‘‘Çünkü hiç kimse yavaşça zengin olmak istemiyor’’ demiş. 2021’in piyasa iklimi özetleyen cümle budur.