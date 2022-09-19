Kimya devi IMCD’de kadınlar eğitime el attı!

IMCD, Hollanda merkezli 25 yıllık bir kimya şirketi. Özel kimyasallar ve katkı maddelerinin tüm dünyada pazarlamasını yürüten bir distribütörlük şirketi. Altı kıtadaki 54 ülkede, 3 binin üzerinde çalışanıyla 50 bini aşkın müşteriye hizmet veriyor. Hem dağıtım hem de teknik destek üzerine kurulu bir iş modelleri var. Türkiye’ye geç giren bir şirket. 2004’te ilaç sektöründeki bir tedarikçiyle başlıyorlar. Bugün ise sekiz iş kolunda 200’e yakın tedarikçileri var. Türkiye operasyonları bir kadın kimyagere ait. Aylin Zakuto, organik kimya mastırının üzerine 10 yılı aşkın bir süre Amerika merkezli bir kimya şirketinin Ortadoğu sorumlusuyken IMCD’den gelen teklifi değerlendirerek bu sorumluluğu kabul etmiş.

“IMCD’ye geleli 10 yıl oldu. Türkiye bu sırada çok büyüdü. Global CEO, vazgeçilemeyecek pazarlardan biri olduğumuzu söylüyor. Belki zor dönemlerde olabiliriz ama bunu geçici olarak kabul ediyorlar ve yatırımlarını sürdürmek istiyorlar” diyen Zakuto, büyümeyi hem satın almalar hem de organik olarak planladıklarının altını çiziyor. İki yıl önce Ejder Kimya’nın satın alınması da bu planın bir parçası olmuş. Zakuto, “Takipteyiz, güçlü distribütör firmaları satın alıyoruz” sözleriyle yola devam edeceklerinin sinyallerini veriyor.

Kimya kadın ağırlıklı bir sektör!

Aylin Zakuto’nun ajandasında birkaç önemli başlık var. Bunlardan biri hammadde ve enerji sıkıntısıyla “bütçe yapmakta zorlandığımız bir yıl” diye nitelendirdiği 2023 planlaması, diğeri de toplumsal fayda yaratan projeleri güçlendirmek.

İlk madde, son iki yılda yüzde 20 büyüyen Türkiye operasyonları için önemli. “Belirsizlik söz konusu” diyor Zakuto. İkinci madde ise Zakuto ve ekibinin bir süredir baş koyduğu, heyecanlı olan kısım.

Kimya sektörünün cinsiyet eşitliği bakımından şanslı olduğunu söylüyor Zakuto. Nitekim IMCD çalışanlarının da yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyormuş. Ancak sıra çocuklarda kimya ve bilimin yerini güçlendirmek meselesine gelince orada yapılacak çok iş var. Bu nedenle IMCD globalde kabuk değiştirme kararı alıp bir toplumsal fayda platformu oluşturduğunda Türkiye ekibinin işi zor olmamış. Zakuto şöyle anlatıyor: “IMCD Canes adında bir platform kuruldu. Tüm ülkelere topluma katkı amaçlı bir fon ayrıldığı duyuruldu. Üç başlıktan birini seçin, proje sunun denildi. Eğitim, çevre ve sağlık olarak verilen bu üç başlıktan eğitimi seçtik. 30 ülke başvurdu, bizimki ilk üçe girdi.”

TEGV ile okullara laboratuvar

Aylin Zakuto ve ekibinin projesi, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte yürütülüyor. Eğitimde fırsat eşitliği mottosuyla yola çıkılan ve tüm ülkeyi dolaşacak bir proje. Bilim Ateşböceği TIR’ı ile Türkiye genelinde ilkokullara kimya laboratuvarı götürülecek. Aylin Zakuto’nun verdiği bilgilere göre 2022’de ilk, orta ve lise düzeyi okul sayısı 67 bin olmasına rağmen bunların sadece 47 bininde laboratuvar var. Olanların da ne kadar verimli kullanıldığı bilinmiyor. Zakuto, “İki ila sekizinci sınıflardaki tüm çocuklara bilimi sevdirmek ve bilimin aslında günlük hayatın içinde olduğunu anlatmak istiyoruz. Çocuklara kitaplardaki pek çok konuda bire bir deney yapma fırsatı sunacağız. IMCD gönüllüleri de projede aktif çalışıyor. Başka TIR’lar gibi okula şöyle bir dokunup uzaklaşmıyoruz. Örneğin ilk durağımız olan Kuşadası’nın Kirazlı köyünde iki ay kaldık. Ailelerin de bu laboratuvarları deneyimlemesine fırsat sunuldu. Başta bin 500 öğrenci hedefiyle yola çıktık ama her geçen gün bunu genişleterek sürdürmek istiyoruz. Bilim insanı olmanın birinci kuralının merak ve sorgulama olduğunu öğretirsek, geleceğin bilim insanlarının ilk tohumlarını da atmış oluruz” diyor.