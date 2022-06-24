Kira artışlarındaki yüzde 25 sınırlaması çözüm getirdi mi?

Kiralardaki artış ve konut sorunu, İYİ Parti’nin verdiği araştırma önergesi ile bir kez daha Meclis gündemine taşındı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde konut krizinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek, kiracı ve ev sahibi ilişkilerini alt üst eden fahiş kira artışlarına karşı getirilen yüzde 25'lik sınırlamanın çözüm değil, sorun yarattığını ifade etti.

Beyaz, “Ipsos Araştırma Firmasının yaptığı araştırmaya göre ev sahipleri bu üst sınıra uymuyor ve kiracıların yüzde 73'ü yeni ev bulamayacakları için fahiş kira zamlarını kabul etmek zorunda kalıyorlar. İstanbul’da yeni kiracılar için ortalama kira bedeli 6.360 lirayı bulmuştur. Yüzde 25'lik zam sınırlaması hem kiracıyı hem de ev sahibini mağdur etmiştir” dedi.

CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, büyük şehirlerde ortalama bir evin kirasının asgari ücret düzeyini geçtiğine dikkat çekerek, “Kira artışlarını yüzde 25'le sınırlamak çare değildir. Gelinen noktada bu düzenleme nedeniyle ne kiracının yüzü gülüyor ne de ev sahibinin yüzü gülüyor. Konut sorunu iktidarın mevcut politikaları nedeniyle her geçen gün kangren hâlini alıyor” dedi.

“Sosyal huzuru sağlamak için yapılan bir düzenleme”

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ise kira artışlarına geçici olarak getirilen yüzde 25 sınırlamanın özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların son günlerde kira konusunda yaşadığı mağduriyeti gidermek, sosyal huzuru ve barışı sağlamak için yapılmış bir düzenleme olduğunu belirtti. Demir, “Konut sorununa çok yönlü, kalıcı ve etkili çözüm, konut arzının arttırılması ve maliyetlerin azaltılması için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Konutlarda arsa maliyetinin düşürülmesi ve özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için; altyapısı tamamlanmış, inşaat yapılmaya hazır hazine taşınmazları üzerinde küçük ve orta ölçekli mahalle müteahhitleri konseptinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yöntemiyle konut üretilmesi; hazine taşınmazlarının konut sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlara uygun bedel üzerinden veya kooperatifler aracılığıyla verilmesi gibi önemli planlamalar yapmaktayız. Ayrıca kentsel dönüşüm uygulamalarında vatandaşlarımıza mevcut kredi faiz desteklerinin artırılması; belediyelere İller Bankasından kullanılacak kredilerde Bakanlıkça faiz desteğinin artırılması; inşaat kredisi ve arsa kredisinin kullanılabilmesi; hazine taşınmazları üzerinde kat karşılığı yöntemiyle konut üretilmesiyle kentsel dönüşümü hızlandırıcı tedbirler alıyoruz” dedi.