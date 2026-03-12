Kira beyanında kritik tercih

Gayrimenkul kirası elde eden ev sahip­lerini yakından ilgilendiren kira ge­lirlerini de kapsayan Gelir Vergisi beyan­name verme süreci 1 Mart’ta başladı. Ev sahipleri beyana tabi gelirleri için 1-31 Mart döneminde beyannamelerini verme­liler.

Konut kira gelirlerinden 2025’te 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimen­kul sahipleri gelir vergisi beyannamesi ve­recek. İstisna tutarının altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek. Beyan edilen vergiler bu yılın Mart ve Temmuz aylarında iki taksitle ödenebilecek.

Gayri safi irattan giderlerin düşülmesi

Konut kira gelirlerinin beyanında ve vergilemesinde elde edilen gelirin safi tutarının bulunması için gayri safi irat­tan giderlerin düşülmesi gerekmektedir. Bunlar Götürü Gider Yöntemi ile Gerçek Gider Yöntemidir. Götürü gider yönte­minde istisna düşüldükten sonra, yüzde 15 gider düşülür. Gerçek veya götürü gi­der yönteminin seçimi, taşınmaz malla­rın tümü için yapılır. Konut kira gelirle­rinin beyanında gider yönteminin seçi­mi önemlidir. Bu yazımızda gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde indirilecek giderlere yer verilecektir.

Konut kira beyanında gerçek giderler

Gerçek gider yönteminin seçilmesi du­rumunda indirilecek giderler aşağıda sa­yılmıştır.

Kiraya veren tarafından ödenen aydın­latma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

Kiraya verilen malların idaresi için ya­pılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin si­gorta giderleri,

Konutlar hariç olmak üzere kiraya ve­rilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faizleri

Konut olarak kiraya verilen bir adet gay­rimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i (İktisap be­delinin %5’i tutarındaki bu indirim, sade­ce ilgili gayrimenkule ait hasılata uygula­nacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2021 yılından önce ikti­sap edilen konutlar için indirimden yarar­lanılması mümkün bulunmamaktadır.),

Kiraya verilen mal ve haklar için öde­nen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle ki­raya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değeri­ni artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve ener­ji tasarrufu sağlamaya yönelik harcama­lar (Bu harcamalar 2025 takvim yılı için 9.900 TL’yi aşıyor ise maliyet olarak dik­kate alınabilir.),

Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

Kiraladıkları mal ve hakları kiraya ve­renlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (İndirilmeyen kı­sım gider fazlalığı sayılmayacaktır.),

Kiraya verilen mal ve haklarla ilgi­li olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Beyanname nasıl verilir?

Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla inter­net ortamından,

Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla inter­net ortamından,

Hazır Beyan mobil uygulaması aracılı­ğıyla da cep telefonundan,

Vergi dairesinden alınan kullanıcı ko­du, parola ve şifre ile mükellefin kendi­si veya beyanname göndermeye aracı­lık yetkisi almış meslek mensupları ara­cılığıyla Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda,

İkametgâhın bulunduğu vergi dairesine kâğıt ortamında elden,

İkametgâh adreslerine bağlı kalınmak­sızın herhangi bir vergi dairesinden veri­lebilir.