Kira beyanında kritik tercih
Gayrimenkul kirası elde eden ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira gelirlerini de kapsayan Gelir Vergisi beyanname verme süreci 1 Mart’ta başladı. Ev sahipleri beyana tabi gelirleri için 1-31 Mart döneminde beyannamelerini vermeliler.
Konut kira gelirlerinden 2025’te 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi beyannamesi verecek. İstisna tutarının altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek. Beyan edilen vergiler bu yılın Mart ve Temmuz aylarında iki taksitle ödenebilecek.
Gayri safi irattan giderlerin düşülmesi
Konut kira gelirlerinin beyanında ve vergilemesinde elde edilen gelirin safi tutarının bulunması için gayri safi irattan giderlerin düşülmesi gerekmektedir. Bunlar Götürü Gider Yöntemi ile Gerçek Gider Yöntemidir. Götürü gider yönteminde istisna düşüldükten sonra, yüzde 15 gider düşülür. Gerçek veya götürü gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Konut kira gelirlerinin beyanında gider yönteminin seçimi önemlidir. Bu yazımızda gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde indirilecek giderlere yer verilecektir.
Konut kira beyanında gerçek giderler
Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda indirilecek giderler aşağıda sayılmıştır.
Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri,
Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faizleri
Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i (İktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2021 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.),
Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar 2025 takvim yılı için 9.900 TL’yi aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.),
Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.),
Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.
Beyanname nasıl verilir?
Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamından,
Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla internet ortamından,
Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan,
Vergi dairesinden alınan kullanıcı kodu, parola ve şifre ile mükellefin kendisi veya beyanname göndermeye aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda,
İkametgâhın bulunduğu vergi dairesine kâğıt ortamında elden,
İkametgâh adreslerine bağlı kalınmaksızın herhangi bir vergi dairesinden verilebilir.
