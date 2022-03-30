‘Kira ödeniyor, araba bize kalıyor’ diye girdi, 317 milyon liralık halka arza soyundu

ÇAĞDAŞ Faktoring’in eski ortaklarından ve yönetim kurulu üyelerinden Metin Barokas, 2010 yılında yeni sektör-iş alanı arayışındayken araç kiralamaya odaklandı. Araç kiralama sektörü modelini en basit şekliyle şöyle okudu:

- Müşteri kirayı ödüyor, araç sonunda bize kalıyor…

Sektöre “filo kiralama” tarafından girme kararı aldı, şirkete isim ararken“Lider”i denedi:

- Farklı sektörlerde “Lider”i kullananlar vardı. Araç kiralamada isim boşta idi. Böylece “Lider Filo”yu aldık. Şirketimizin adını da “LDR Turizm A.Ş.” yaptık.

LDR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas’la şirketin yüzde 25.76’sını halka arz yolculuğuna çıkması, 29-30 Mart 2022’de talep toplama işleminin devreye girmesi vesilesiyle buluştuk.

Araç kiralama sektörünün en canlı olduğu döneme işaret etti:

- 2017 yılında sektörün yıllık araç parkı 366 bin adet idi. 2018’deRahip Brunson kriziyle birlikte araç parkında küçülme başladı. 2021’de toplam araç parkı büyüklüğü 238 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Kendi şirketinin verilerine döndü:

- Filomuzda 3 bin 870 araç var. Her sınıf araç bulunur bizde. 2021 yılında filomuza 1600 yeni araç kattık. Araçları yenileme süremiz ortalama 15 ay. Sektör ortalaması 18 aydır.

Geçen yılın kârını paylaştı:

- 2021 yılını 140 milyon lira net kârla kapattık. Kasamızda 200 milyon lira nakitimiz var. 2018’de 46 milyon lira olan özkaynak büyüklüğümüz 2021’de 288 milyon lirayı buldu. Genç bir şirketiz ama iyi bir büyüme temposu yakaladık.

Halka arzın nedenini sorduk, anlattı:

- Normalde büyümeyi özkaynak artı banka kredisiyle sağlıyorduk. Büyümeyi hızlandıracak bir kaldıraç gerektiğini düşündük. Kaynak bulmanın zor olduğu dönemde en kalıcı finansman modelinin halka arz olduğunu gördük.

Halka arz işleminin Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştiğini ifade etti:

- Hisselerimizin yüzde 25.76’sını halka arz ediyoruz. Hisse başına fiyat 18.65 lira olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü 317 milyon 50 bin lira olacak. Ek satış olursa halka açıklık oranı yüzde 30.91’e çıkacak. Halka arz büyüklüğü de 380 milyon 460 bin lirayı bulacak.

Şirketin toplam değerini merak ettik, hesapladı:

- Halka arz sonrası 1 milyar 250 milyon lira dolayında bir değer ortaya çıkacak.

Halka arzdan sağlanacak kaynağın nasıl kullanılacağını SPK’ya başvuru sırasında detaylıca bildirdiklerini kaydetti:

- Kaynağın yüzde 70’ini taşıt alımında kullanacağız. Filodaki araç sayısı bu yıl sonunda 4 bin 500’e ulaşacak. Halka arz gelirinin yüzde 20’si ile kısa vadeli borçlarımızı kapatacağız. Kalan yüzde 10’unu da işletme sermayesi olarak değerlendireceğiz.

Araç bedellerinin ve kiralarının yüksekliğini şu örneklerle ortaya koydu:

- Şu anda araç maliyeti ortalama 430 bin lira dolayında. Alt sınıf araçların aylık kira bedelleri 6 bin lira dolayında. Mercedes’lerin kira bedeli aylık 30 bin liradan başlıyor.

Kiralama sektöründe yıllık araç parkı büyüklüğü 238 bin adete düşse de, LDR Turizm’in Lider Filo ile araç sayısı küçülmesinden oldukça az etkilendiğini gösteriyor.

Araçların değerinin artışı ile kira bedellerinin yükselmesinin şirketin büyüme temposuna olumlu yansıdığı anlaşılıyor.

11 yaşındaki şirketin halka arz sonrası 1 milyar 250 milyon lira dolayında bir değere ulaşacak olması bunu ortaya koyuyor…

Alman ve Fransızları ikna ettim, 1.8 milyar Euro’yu peşin ödedik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Basın Danışmanı Celal Kadıoğlu, mesaj gönderdi:

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, sosyal medyadan duyurduğu sürprizi açıklayacak.

Toplantının gerçekleştiği Conrad İstanbul Bosphorus Otel’e gittim, girişteki yönlendirmelerden “TAV-Fraport’un Antalya Havalimanı Kira Peşinatı Ödeme Töreni”nin gerçekleştiği bölüme geçtim.

Girişte TAV Havalimanları ortağı ve CEO’su Sani Şener’le karşılaştım, mutluydu. TAV Havalimanları’nın büyük ortağı Aeroports de Paris’i kastederek şu mesajı verdi:

- Fransızları ve Almanları (Fraport AG) ikna ettim, Antalya Havalimanı ihalesini 8.1 milyar Euro kira bedeli, 765 milyon Euro’luk yatırım planıyla kazandık. 2052 yılına kadar sürecek işletme süresinin kira bedelinin yüzde 25’lik bölümü 1.8 milyar Euro’yu peşin ödüyoruz.

Hazırladıkları büyük çek sembolündeki rakama baktım:

- Çekte 2 milyar 138 milyon Euro yazıyor.

Şener yanıtladı:

- Kira peşinatının KDV dahil tutarı 2 milyar 138 milyon Euro’yu buluyor. 1.8 milyar Euro’yu peşin ödüyoruz. KDV daha sonra ödenecek.

Bakan Karaismailoğlu, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Sani Şener ve Fraport AG CEO’su Stefan Schulte şu noktanın altını çizdi:

- 765 milyon Euro’luk yatırımla Antalya Havalimanı’nın kapasitesi 80 milyon yolcu boyutuna ulaşacak. Kira sözleşmesinde hiçbir yolcu garantisi, Hazine garantisi söz konusu değil.

Şener, Fraport’la birlikte 750 milyon Euro’luk sermaye koyduklarını kaydetti:

- Rusya-Ukrayna savaşı ortamında finansmanın yaklaşık 3’te 2’sini yurt dışından, yani yabancı bankalardan sağladık. Bu, finansal modelimize ve Türkiye ekonomisine duyulan inancın göstergesidir.

Hazine’nin yüzde 8.6 faizle 2 milyar dolarlık son borçlanmasını anımsayıp, TAV Havalimanları-Fraport AG’nin borçlanmasının faizini sordum, yanıtladı:

- Yüzde 5.5 faizle borçlandık.

Şener ayrıca şu hesap üzerinde durdu:

- Havalimanında her 1 milyon kişilik yolcu artışı, 1000’i doğrudan olmak üzere 3 bin kişilik ek istihdam yaratıyor.

Kamu-özel işbirliği, yap-işlet-devret projelerinin çoğunda yolcu ya da benzeri garantiler verilirken, Antalya Havalimanı’nda bunların gündeme gelmemesi, önemli farklar yaratıyor değil mi?