Kiralamada arabuluculuk gündemde

Artan kira anlaşmazlıkları konusunda ‘Zorunlu Arabuluculuk Yasa Tasarısı’nın Ekim’de TBMM’ye gelmesi bekleniyor.

DÜNYA Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe’nin haberinde, arabuluculukta çözüm oranının yüzde 50’yi aştığı bilgisine yer verilirken, kiralık konularda zorunlu arabuluculuk konusunun Ekim’de Meclis’in gündemine geleceği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili olarak bir süredir çalışma yaptığını aynı haberden öğreniyoruz.

Adalet Bakanlığı istatistikleri arabuluculukta işçi işveren uyuşmazlığında yüzde 57, ticari anlaşmazlıklarda yüzde 52 ve tüketici anlaşmazlıklarında yüzde 50 oranında çözüme ulaşıldığı saptamasını yapıyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Arabuluculuk Kurul üyesi olan Doçent Abdülkerim Yıldırım ise, kira bedelinin tespiti, bedelin ödenmesinde temerrüde düşülmesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye konularındaki uzlaşmazlıklara ilgili davaların yargıda çok uzun zaman aldığına dikkat çekerek, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu olmasını öneriyor. Yıldırım, arabuluculuğun en önemli faydasının hızlı, etkin, ekonomik ve her iki tarafın memnun olacağı çözümle, uzlaşıyla sonuçlanması olduğunu belirtiyor.

Kira davalarının 2 yılı aştığına dikkat çeken bu alanın tüm uzmanları ise, arabuluculuğun devreye girmesinin toplumsal barış açısından gerekli olduğunun altını çiziyor.

Kiracı ev sahibi sorunlarının hızla arttığını dikkate alırsak, zorunlu arabuluculuk sistemi konusunda Ekim ayında açılacak Meclis’te ivedi bir yasal düzenleme yapılmasının faydalı olacağını düşünmekteyim.

Ancak, kiracı ev sahibi sorunun çözümü sadece bununla sınırlı bir konu değildir. İnşaat maliyetlerinden, konut kredilerinin yüksekliğine daha birçok sorun vatandaşın ev sahibi olmasına olanak vermiyor. İş bununla kalmıyor, yüksek kiralar nedeniyle büyük kentlerde görev yapmak istemeyip küçük kentlere tayin isteyen devlet memurlarının sayısı her geçen gün artıyor. Daha önceleri büyük kentlerde görev yapmak isteyen birçok kamu görevlisi artık maaşlarının yüzde 50-60 kadarını ayırarak kiralık ev bulabileceklerini düşündükleri için küçük kentlere tayin isteğinde bulunuyorlar.

Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun yasal hale gelmesi, işyerlerinin kira uyuşmazlığı açısından da faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

BM, 15 Kasım’da dünya nüfusunun 8 Milyar olacağını açıkladı, gıda maddesi üretimi giderek “stratejik” hal alıyor.