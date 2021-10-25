Satın almaya seçenek olan leasing veya finansman sağlamak yerine ciddi vergi avantajları oluşturan araç kiralamak, altın dönemini yaşıyor. Ancak, “faydalı ömür”ün karşılığı oluşabiliyor mu?

Türkiye’deki kiralamak mı yoksa yoksa satın almak mı, daha kârlı muhasebesi, tabii ki çok farklı. Fakat, fikir vermesi için, Almanya’daki ilginç bir hesaplamayı, paylaşmak istiyorum.

Kiralık araç platformu Billiger-Mietwagen.de analizinde mini, kompakt ve SUV sınıfları için temel olarak bir otomobili yılda en az 90 gün kullanıldığınızda, satın alma maliyeti kiralamaya kıyasla değerli olabileceğiyle ilgili şaşırtıcı sonuçlar çıkmış.

İlk model karşılaştırmasında örnek olarak incelenen 2020 VW T-Roc’un iki yıllık “faydalı ömrü”nde otomobilin sonradan bireysel olarak satıldığı varsayıldığında, satın almanın beklentinin aksine çok büyük olasılıkla daha faydalı olacağı söyleniyor. İki yıllık bir kullanım süresi ile satın alınan kompakt SUV, ikinci el değeri çıkarıldığında, sürekli değer kaybı, finansman ve bakım maliyetleri, sigorta ve vergilerinden kaynaklanan yaklaşık yıllık ortalamada 7.882 Euro'ya mal oluyormuş. Karşılaştırırken; bir kiralık aracın günlük (Tek günlük esnek kiralama için günlük fiyat. Uzun kiralamada günlük fiyat düşer) 88 Euro'nun biraz altındaki masrafıyla yaklaşık üç ay kullanılabileceği belirtiliyor.

Hesaplamalara göre, Minik sınıf bir otomobilin satın almaya değmesi için en az 105 gün kullanım süresi gerekiyor. Fiat 500 gibi bir A-segmenti, yılda yaklaşık 6.062 Euro'ya mal oluyor. Böyle bir araçla kiralık araç rezervasyonu yaptırmak, sigorta veya bakım gibi ek masraflar dahil olmak üzere günde ortalama 58 Euro'ya mal olurken; kiraladığınız minik arabayı yaklaşık 3,5 ay kullanabilirsiniz.

Öte yandan, kompakt bir VW Golf veya benzeri otomobili satın almak, yılda en az 125 gün kullanıyorsanız ancak, kiralamaya göre değerli olabiliyor. Bu modelinin kaza ve hırsızlık bilançosu, sigorta maliyetine yansıyor ve Golf'ün yıllık maliyetini 9.533 Euro’ya çıkarıyor.

Satın alma yapmak istemiyorsanız, fakat yine de düzenli olarak altınızda bir otomobil ihtiyacınız varsa, kiralık aracınızı bu kompakt sınıftan seçerseniz, dört ay boyunca kullanabileceğiniz mantığı ortaya çıkıyor.

Her gün araç kullanmak zorunda olmayanlar veya istemeyenler için satın almaktansa kiralamak daha mantıklı. Ayrıca kiraladığınızda, araçların bakımı ve hasarları konusunda endişe duymayacağınız gibi, belirli bir araç tipine mahkum kalmak zorunda da olmazsınız.

İkinci bir karşılaştırma da, beş yıllık “faydalı ömrü” inceliyor. Bir otomobili iki yıldan fazla kullanmak istiyorsanız, satın almayı düşünmelisiniz. Yılda sadece 67 günden fazla araç kullanıyorsanız bile, bir SUV satın almak daha mantıklı. Fiat 500 gibi minik bir otomobili ise, yılda en az 76 gün kullanıyorsanız satın alınması gerekeceği belirtiliyor. VW Golf gibi C-segmenti bir otomobil ile yapılan hesaplamalar da, beş yıl boyunca kullanılması durumunda, satın almaya değer olması için en az 87 günlük kullanım gerektiğini gösteriyormuş.

Bahsettiğimiz gibi, bu matematik, bizler için değil, sadece Almanya için geçerli!

Günlük kurlarla araçların maliyeti ve hatta her yıl vergiler değişse de; Türkiye için Avis Budget Europcar Hertz LeasePlan Sixt TebArval OtoPlan gibi bu sektörün profesyonellerini bir araya getiren Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği TOKKDER’de eminim rent-a-car, kurumsal, operasyonel ve filo kiralama ile leasing sistemlerinin karşılaştırılabileceği benzer bir “mantık araştırması” vardır. Umarız, bizlere ülkemizdeki tüketici lehine “en mantıklı”sını açıklayabilirler.