Kiralık sosyal konut: Şimdi uygulamayı konuşalım

Kiralık sosyal konut konusunu bu köşede ilk kez yazmıyorum. 2023 yılında kiralık konut piyasasında kamu-özel sektör iş birliğini önermiş, kamu arsasının mülkiyeti kamuda kalırken özel sektörün uzun vadeli kullanım hakkıyla kiralık konut üretmesini tartışmıştım. Geçen yıl kasım ayında İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesi açıklandığında ise finansman tarafına bakmış, kiralık sosyal konutlar için yeni bir finansman hikayesine ihtiyacımız olduğunu yazmıştım.

Şimdi artık uygulamayı konuşabiliriz. Zira, İstanbul'da toplam 15 bin kiralık sosyal konut hedefleniyor. İlk etapta tamamlanan 1.071 konut için başvurular 14-25 Eylül arasında alınıyor, kura ve teslimlerin ekim ayında yapılması planlanıyor. Uzun süredir tartıştığımız kamunun kiraya veren olarak sisteme girmesi artık öneri olmaktan çıktı. Detayları TOKİ’nin kurumsal internet sayfasında yer alıyor. Odaklanmak istediğim konu mevcuttan ziyade gelecekteki etkileri…

Üç yıl sonra?

Uygulamada benim en fazla düşündüğüm konulardan biri üç yıllık süre. Açıklanan kurala göre tahsis süresi üç yıl ile sınırlı ve uzatılmayacak. Üç yılın sonunda yeni hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Buradaki amaç belli. Sınırlı sayıdaki sosyal konuttan zaman içerisinde daha fazla hanenin yararlanması isteniyor. Fakat üç yılın sonunda hane hala 100 bin TL gelir sınırının altındaysa ve piyasa koşullarında barınma sorununu çözemiyorsa ne olacak?

Bence uygulama ilerledikçe bu soruyu yeniden konuşacağız. Yalnız geçen süreye değil, hanenin gelir ve ihtiyaç durumuna da bakılabilir. Geliri belirlenen sınırın üzerine çıkan veya konut sahibi olan hane sistemden ayrılırken, ihtiyacı devam eden hane için farklı bir mekanizma düşünülebilir. Sosyal konut stokunun aynı kişilerde sürekli kalması elbette istenmez ama üç yıl dolduğu için barınma ihtiyacı da kendiliğinden ortadan kalkmıyor. Düşünmek lazım.

1.071 konut ne değiştirir?

İstanbul'da Temmuz 2026 itibarıyla yıllık kira artışı yüzde 32,4. 2021-2025 döneminde İstanbul'da iskan alan konut sayısı da önceki beş yıllık dönemin yüzde 31,7 altında. Kiralık piyasadaki baskının yalnız fiyatla değil, arzla da ilgili olduğunu uzun zamandır görüyoruz.

Bu büyüklükteki bir piyasada 1.071 konutun İstanbul genelindeki kiraları aşağı çekmesini beklemek gerçekçi olmaz. Ben başlangıçta başarıyı bununla da ölçmezdim. Bu konutlar 1.071 hane için doğrudan bir fark yaratabilir. Piyasa üzerindeki etki ise 15 bin konutluk hedefe ulaşılması ve sonrasında kiralık sosyal konut stokunun düzenli biçimde büyütülmesiyle tartışılabilir.

Bir başka tarafı daha var. Konut üretmek ve satmak ile binlerce konutu yıllarca kiraya vermek aynı faaliyet değil. Tahsilat, bakım, ortak giderler, boşalan konutların yeniden tahsisi, denetim ve kiracı ilişkileri ayrı bir gayrimenkul yönetimi kapasitesi gerektiriyor. TOKİ de kiralanan konutların yönetim, bakım ve denetiminin sağlanacağını belirtiyor. İlk uygulama biraz da bunun nasıl işleyeceğini gösterecek.

15 binden sonrası

OVP'de kiralık sosyal konut imkanının yaygınlaştırılması artık politika hedefleri arasında. Dolayısıyla İstanbul'daki 15 bin konutu tek başına değerlendirmek yerine daha uzun vadeli bir kiralık sosyal konut politikası içerisinde düşünmek gerekiyor.

Fakat 1.071 konuttan 15 bine, oradan İstanbul'un ihtiyacına cevap verebilecek daha büyük bir stoka ulaşacaksak yeniden ölçek ve finansman meselesine geleceğiz.

Geçen haftaki yazıda uygun fiyatlı konutta kamu-özel sektör ortaklığını bunun için ele almıştım. Kamu arsasını satmadan uzun vadeli kullanım hakkıyla sisteme koyabilir. Özel sektör üretim ve işletmede, uzun vadeli sermaye finansmanda yer alabilir. Kamunun sağladığı desteğin karşılığında da üretilen konutların belirli bir bölümü, belirlenen gelir grupları için uzun süre erişilebilir kiralık olarak tutulabilir. Biz bu yaklaşımı 2023'te GYODER bünyesinde çalışırken de önermiştik.

TOKİ'nin doğrudan kiralık sosyal konut üretmesi ile kamu-özel sektör modeli birbirinin alternatifi olmak zorunda değil. Kamusal kiralık konut stoku bir taraftan oluşturulurken, kamu-özel sektör ortaklığı ve uzun vadeli sermaye daha büyük ölçeğe ulaşmak için kullanılabilecek araçlar arasında.

1.071 konutla başlayan uygulamanın önemi biraz da burada. Artık üzerinde konuştuğumuz bir model değil, sonuçlarını görebileceğimiz bir uygulama var. Kimler yararlanacak, kira yükü hane gelirinin ne kadarını oluşturacak, üç yıl sonunda haneler ne yapacak ve 1.071 konutla başlayan uygulama gerçekten 15 bine ulaşabilecek mi?

Geçen hafta üretim ve finansman tarafını konuşmuştuk. Bu hafta önümüzde ilk uygulama var. Bundan sonraki soru, bu iki tarafın nasıl bir araya getirileceği olacak.