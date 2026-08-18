1984 “You’re My Heart, You’re My Soul” Modern Talking listeleri sallamıştı. Tho­mas Anders (Bernd Weidung) haftasonu İs­tanbul’daydı. Türkiye’ye 5 kez geldi Thomas. Bu sefer kaçıramazdım gençliğimizin şarkı­larını. Scorpions, Alphaville, Modern Talking derken biraz tüketimi coşturmuş, üstelik kre­di kartı ile perakende satışları arttırmış, enf­lasyona bir parça olumsuz katkı vermiş ola­bilirim. İlgililerinden özür dilerim. Oysa ne­oklasik ana akım anlayış gereği tüketimimi baskılamalı, mümkünse evde oturmalıydım. Söz bu hafta kahve ve benzin tüketimimi azaltarak telafi edeceğim. Gerçi biraz KDV, biraz ÖTV ile bütçeye bu sefer olumsuz yaza­cak yine ana akım ortodoks anlayış gereği. İş­te öyle yıllardı 80’ler ve 90’lar. Hatta bir de­yişle “limon gibi sıkıldığımız” yıllardı.

Bir Spanish Burger değil

Ortadirek Şaban (1984) ile Banker Bilo’lu (1980) yıllarda Pam Woodall tarafından Sa­tın Alma Gücü Paritesi (PPP) üzerinden oluşturulan bir endeks var. The Economist Big Mac Index (1986). Tesadüf bu ya Tak­sim’de açılan ilk mağaza da aynı yıl. Big Mac Endeksi yine manşetlerdeydi geçen hafta. Fa­kat kimsenin aklına ABD ve dünya menü or­talama fiyatını kontrol etmek, bundan hare­ketle iddia edilen kurun seviyesini hesapla­mak gelmemiş olmalı ki, o yüzden manşetti muhtemelen. İddia edilen kurun seviyesinin yanlış olması değildi yalnız tek sorun.

Big Mac Endeksi kurun seviyesini vermez. Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre enflasyon ve kura göre kimin menüsü daha pahalı, kiminki ABD’ye göre daha ucuz onu söyler. Üstelik formülle ima edilen kur da manşete alınandan daha düşük çıkıyor ayrıca. Daha ilginci manşete alınan blog yazısının, daha 10 ay önce merkez bankası dolar almasa kur 30 TL altına gider diye %100 tersini söyle­miş olması. Fakat bu da değil. Yine başka bir blog yazısında, Türkiye’nin Satın Alma Gü­cü Paritesi ile GSYİH sıralamasının diğer ül­kelerle kıyaslaması ile doğruyu yansıtmadı­ğının ima edilmesi peki?

Hababam sınıfı

Moda’da Kırıntı Büfe (1981) Saint Joseph Lisesi mezunlar günü “Petit Pain” katılım te­şekkür yazıları hala bugün bile silik de olsa duvardadır. Fuat abi bugün bile bizleri görse çocukluğumuzu hatırlar. Sezen Aksu Küçüğüm gibi Moda, Kadıköy, Yeldeğirmeni, Caddede gençliğimiz geçerken, Saint Joseph’te bir gün Ayhan Hoca’yı yine sıra kapaklarını vurarak “Ayhan Hoca” nidaları ile karşılarken, ortaokul Türk Müdür Yardımcısı Haluk Denizli okulun diğer ucundan gelip “gençler diğer tarafta ders yapılmıyor, biraz yavaş” demişti. Rahmetli Ay­han Hocamız Malkoçoğlu’nun da çizeriydi. O sıralarda Ali Ulvi Elöve “Dağ Başını Duman Al­mış” dizelerini yazmıştı.

Bir gün 81300 Moda’da arkadaşım Boran ile arabayı park ederken camı tıklattı komşu. Rahmetli Barış Manço “Gençler az ileri alırsa­nız arabayı çıkaracağım” dedi. Bugün müzede­ki arabasını. Fırsatı kaçırmadım, “Barış ağabey senin Gülpembe şarkın hiçbir kasette yer almı­yor, nereden bulabilirim” diye sordum, “Haklı­sın, plakçımla konuşayım” dedi. 7’den 77’ye Adam Olacak Çocuklar yıllarıydı o zamanlar. Rahmetli babamın iddiası Gesi Bağları (ano­nim) dizelerinde büyük dedemin de emeği var­mış. Var veya yok, Dönence, Tamirci Çırağı, Al­dırma Gönül gibi bam teline vurur şarkı.

P.K. 80219

İsim babası olduğum, Türkiye’de bir binayı işaret eden ikinci posta kodu. Körfezbank’ın iç iletişim dergisinin adı. 81300 Moda Barış Manço ise 80219 Teşvikiye Körfezbank idi. Özel izinle PTTBank’ın kuruluş yıllarında iş­birliği vesilesi ile almıştım bu tarihi bina için. Şimdi dünya markası en az 3 kere FT’de man­şet olmuş Nusret’in. Aşağıda Armani Café vardı o zamanlar. Karşısındaki Teşvikiye PTT’de ilk deneme posta çeki hesaplarını aç­mıştım. İlk sistem testlerini de tarihi Sirkeci PTT binasında yapmıştık. Posta, banka, lojis­tik üçlemesinin “neden olmasın” ilhamını da 2 posta şubesi vermişti. Biri Estergon Kale­sinden ileri Saint André kasabasındaki Posta­bank şubesi, diğeri de 01 Adana Pozantı PTT şubesi. Interbank’ta İslam Kalkınma Banka­sı garantili Cezayir akreditifini de unutmam. Küşad mektubu Fransızca’ydı. Bankada 2 kişi bilirdi. Biri ben, diğeri Osmanlı Bankası’ndan, toprağı bol olsun Mösyö (Monsieur) Massimo Carmelich. O banka danışmanı olduğu için bütün metni ve işi ben kontrol etmiştim. Ney­se rezerv yemeden kapatmıştım dosyayı.