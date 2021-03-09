Kırmızı COVID-19 ihracatı frenler mi?

Son günlerin en sıcak konu başlıklarından birisi de ulusal çerçevede görülen pandemi etkilerinin ülke haritası üzerinde renklerle edilmesi.

İşin görselliği bir yana, daha iyi bir vurgulama olamazdı diyebilirim. Pandemiyi hafife alarak, tedbiri değil elden bırakmak, hiç uygulamamak konusunda önde giderek “Acı patlıcanı kırağı çalmaz” vurdumduymazlığı ile davrananlara o kırmızı renk acaba dur diyebilecek mi?

Tedbirlerin yerel yöneticiler tarafından alınabilmesine olanak verilmesi, belki de kontrollerin daha hızlı ve etkin olabilmesini sağlayacaktır.

Kendi etki alanlarının rengini maviye çevirme çabası içerisindeki yöneticilerin, işi doğrudan sahiplenmeleri, olayların gidişatını nasıl ve ne kadar değiştirecek zaman içerisinde göreceğiz.

Bazı yerlerde tam kapanma bile yapılabilir sesleri duyulmakta…

Pandeminin, iş hayatını ne kadar derinden etkilediğini tekrar etmekte fayda yok.

Mısır'daki sağır Sultan bile duydu, hatta bu konuda yorum bile yapıyor…

Bizim derdimiz ihracat…

Beyaz yakalılarda pek sorun yok gibi.

Onlar yatacak derecede hasta değil iseler, evden çalışarak işlerini bir nebze aksatarak dahi olsa yapabiliyorlar.

İşletmeler özellikle mavi yakalıların kendilerinin ve/veya yakınlarının hastalanmalarından, temaslı olarak karantina altına alınmalarından çok çekiyor.

Ara sıra ziyaret ettiğim üretici dostlarımızın yakınmalarının büyük bir kısmı, pandemi nedeniyle oluşan devamsızlıklar ve bunun doğurduğu üretim aksamaları.

Hepimizin iyi bildiği bir konu, ihracatta zamanlamanın öneminin çok fazla olduğu.

Yükleme programına uyulamaması sonucunda karşılaşabileceğimiz sorunlar yumağı epey dolaşık olmaktadır. Bu nedenle işyerlerinde, pandemi tedbirlerinin uygulanmasında gösterilecek titiz davranışlar, işi çözemese bile sorunları uzak tutmada yardımcı olacaktır.

Ancak…

Yerel yöneticilerin alacağı tedbirlerin sertleşmesi durumunda, zamanlama ve uyulması gereken program açısından bağımlı olan ihracatçı ne yapacaktır?

Hele bir de işletmenin olduğu yerde tam kapanma uygulamasına gidilirse ne olacak?

Kişisel görüşüm yerel yöneticilerin, kendi bölgelerini bir an önce mavi renge yaklaştırabilmek için tedbirleri hızla ve etkili bir şekilde devreye alma olasılığının oldukça yüksek olduğudur.

Pandemi nedeniyle, tedarik zincirlerinde aksama yaşayan alıcıların, Uzak Doğu kaynaklarına farklı seçenek bulma çabalarında öne çıkan ülkemiz ihracatçılarının, böylesi tedbirler sonucu sıkıntıya girebilmeleri olasıdır.

Kuşkusuz bu tedbirler mücbir sebep olarak ileri sürülebilir ve sorumluluklardan sıyrılma olanağı bulunabilir. Amma alıcılara yaşatılacak sıkıntılar sonucunda, bize de alternatif aramalarına neden olabilir.

Bu nedenle ihracat yapan işletmelerimizin, pandemiden korunma konusunda yerel yönetimlerle dirsek temasında olmalarının faydası çok yüksektir.

Ayrıca işletme içerisinde, alınması önerilen ve gereken tedbirlerin alınmalarının ve uygulanmalarının sıkı bir kontrol ile sağlanması, ileride yaşanabilecek sıkıntıları engelleyebilecektir.

Uzak Doğu tedarikçilerine alternatif olma imkânını elden kaçırmamak için tedbiri elden bırakmayalım.

Korkulu rüya görmektense uyanık kalmak daha iyidir…