Kırmızı dosyadan bir madde eksildi

Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu, kentin sorunlarını belirleyip ortak lobi çalışması yürütmek ve güç birliği oluşturmak amacıyla 2001 yılında kuruldu. Sanayi odası, ticaret odası, ticaret borsası ve Denizli İhracatçılar Birliği’nin dönüşümlü olarak sözcülük ve sekretarya görevini üstlendiği platformda 26 meslek odası ve sivil toplum kuruluşu yer alıyor. Bir yıl önce yaşamını yitiren Denizli iş dünyasının önemli isimlerinden Hasan Tekin Ada’nın girişimleriyle kurulan ve kısaca Denizli Platformu olarak adlandırılan oluşum, gönüllülük esasıyla 19 yılı geride bırakarak kentteki birliktelik ruhunu da yansıtıyor.

Platformun Denizli’nin sorunlarını içeren bir ‘Kırmızı Dosyası’ da bulunuyor. Günümüzde maviye dönse de platformun kuruluşunun ilk yıllarında yol haritasını içeren dosya kırmızı olduğu için sembolik olarak artık ‘Kırmızı Dosya’ olarak adlandırılıyor. Kırmızı Dosya’daki sorunlar; Cumhurbaşkanı, bakanlar, TOBB ve resmi kurumlar nezdinde dile getirilerek çözümü için lobi çalışmaları yürütülüyor.

Geçtiğimiz hafta Denizli Platformu’nun kuruluşundan bu yana dosyasında ilk sıralarda yer alan sorunlardan birinin çözümü için start verildi. Denizli’nin 34 yıldır beklediği Aydın-Denizli Otoyolu’nun temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katıldığı törenle atıldı. İhale süreci bile iki yıl süren ve sekiz kez ertelenen yolun iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Temeli protokol üyeleriyle birlikte atan Bakan Karaismailoğlu, Denizli- Aydın Otoyolu’nun, Marmara ve Ege Bölgeleri’ni kat ederek Akdeniz’e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek son halka olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğundaki yolun tamamlanmasıyla seyahat süresinin 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşeceğini, zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edileceğini de açıkladı.

Türkiye’nin ihracat üslerinden biri olan Denizli’nin sorunları büyük ölçüde ulaşım alt yapısının güçlendirilmesiyle ilgili. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci de, çevrimiçi düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda ulaşımla ilgili sorunları dile getirdi. Keçeci, “İzmir, Avrupa ihracatlarının gerçekleştirildiği bir limandır. Denizli- Aydın ve Çine-Aydın arasındaki yatırımların tamamlanarak demiryolu bağlantıları ile limana doğrudan bağlantı, özellikle ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracaktır. Çandarlı Limanı’nın bir an önce devreye alınarak Aliağa Limanı’nın kapasitesinin artırılması da ihracatçıları memnun edecektir” dedi.

Denizli’nin hızlı tren ağına dahil edilmesi, Çardak OSB’ye doğalgaz bağlantısı yapılması, Gıda İhtisas OSB ve Mermer Islah OSB kurulması Denizli Platformu’nun dosyasındaki diğer önemli maddeler. Her ne kadar Aydın-Denizli Otoyolu’nun ihale şekli, garanti araç geçiş sayıları, geçiş ücretleri tartışılsa da Denizli iş dünyası 34 yıllık rüyanın gerçeğe dönüşecek olmasının sevincini yaşıyor.