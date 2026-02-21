Kırmızı sistemlerden yeşil raporlar çıkar mı?
PwC Türkiye Şirket Ortağı SELİM ELBAN
Davos 2026’nın en hararetli başlıklarından biri, artık kimsenin görmezden gelemeyeceği bir gerçeği ortaya koyuyor: Şirketlerin değeri sadece kârlarıyla değil, iklim, çevre ve toplum üzerindeki etkileriyle ölçülüyor. ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) göstergeleri ve sürdürülebilirlik raporları; yatırımcıların, kredi verenlerin, düzenleyicilerin ve hatta tüketicilerin karar süreçlerinde belirleyici hale geliyor.
Fakat bu raporlar konuşulurken, asıl kritik soruya yeterince odaklanılmıyor: “Bu sürdürülebilirlik raporlarında yer alan rakamların kaynağı ne kadar güvenilir?
Sürdürülebilirlik raporları bir “kurumsal vitrin”e dönüşürken, o vitrinin arkasındaki asıl altyapı yani Bilgi teknolojileri (BT) ve veri süreçleri çoğu zaman görünmez kalıyor. Oysa bu görünmeyen kısım, raporların güvenilirliğini ve dolayısıyla şirketin itibarını belirleyen temel unsurlardan biri.
Bugün bir şirketin sürdürülebilirlik raporuna baktığımızda; karbon emisyonlarından enerji tüketimine, iş kazası sayılarından kadın yönetici oranına, etik ihlal bildirimlerinden tedarik zinciri verilerine kadar geniş bir yelpazede rakamlar görüyoruz. Bu rakamların büyük çoğunluğu doğrudan dijital sistemlerden geliyor:
● Çevresel (E) göstergeler: Fabrikalardaki enerji tüketimi, üretim hatlarındaki sensörler ve otomasyon sistemlerinden; emisyon hesaplamaları, ölçüm cihazları ve izleme yazılımlarından; su kullanımı, atık miktarı ve geri dönüşüm oranları tesis yönetim sistemlerinden geliyor.
● Sosyal (S) göstergeler: Çalışan sayısı, cinsiyet dağılımı, eğitim saatleri, İK sistemlerinden; iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yazılımlarından; tedarikçi değerlendirmeleri ve sosyal uygunluk verileri, tedarik zinciri ve satın alma platformlarından geliyor.
● Yönetişim (G) göstergeleri: Yönetim kurulu toplantıları, politika onayları, kurumsal yönetişim sistemlerinden; uyum ihlalleri, şikâyet mekanizmaları ve etik hattı verileri, uyum ve e-denetim platformlarından geliyor.
ESG alanındaki küresel trend çok net. Önce gönüllü raporlama olarak başlayan süreç, giderek regülasyon destekli zorunlu raporlamaya doğru ilerliyor. Avrupa Birliği’nin CSRD gibi düzenlemeleri, sürdürülebilirlik verilerinin tıpkı finansal veriler gibi denetlenmesini ve karşılaştırılabilir olmasını şart koşuyor. Bu ortamda BT artık sadece “destek fonksiyonu” değil, sürdürülebilirliğin stratejik bir bileşeni. Bunun nedeni;
● Veri izlenebilirliği (traceability): Hangi ESG göstergesi, hangi sistemden, hangi tarihte, hangi ölçüm veya hesaplama yöntemiyle üretildi? Bu veriye kimler erişti, kimler değişiklik yaptı? Bu sorulara cevap veremeyen bir kurumun sürdürülebilirlik verisine güven duyulması mümkün değil.
● Veri bütünlüğü ve güvenliği: Enerji tüketimi, emisyon, iş kazası gibi kritik verilerin yetkisiz erişim veya müdahaleye karşı korunması gerekiyor. Siber saldırılar, ESG raporlaması bakımından da ciddi risk yaratıyor.
● Entegrasyon ve otomasyon: ESG verisi; finans, üretim, İK, satın alma, tesis yönetimi gibi birçok farklı sistemden geliyor. Bu sistemler arasında entegrasyon ve mümkün olduğunca otomatik veri akışı yoksa, hata oranı ve manipülasyon riski artıyor.
● Standart ve metodoloji yönetimi: Hangi emisyon faktörleri kullanılıyor? Hangi raporlama standardı esas alınıyor (örneğin GHG-Greenhouse Gas Protocol, GRI-Global Reporting Initiative vb.)? Bu metodolojiler sistemlere nasıl yansıtılıyor ve değişiklikler nasıl kayıt altına alınıyor?
Bu soruların hiçbirine, iyi tasarlanmış ve denetlenmiş bir BT ve veri yönetişimi çerçevesi olmadan sağlıklı yanıt verilemez.
Bilgi sistemleri denetiminin ESG’deki rolü
Finansal tablolar söz konusu olduğunda denetim, herkesin alışık olduğu bir süreç. Ancak ESG ve sürdürülebilirlik alanında bilgi sistemleri denetiminin rolü yeni yeni anlaşılmaya başlıyor.
Kuruluşların şu konularda adım atması gerekiyor:
1 ESG veri envanteri oluşturmak: Hangi ESG göstergesi hangi uygulamadan veya cihazdan geliyor? Hangi ara sistemlerden geçiyor? Nerede saklanıyor, kimler erişebiliyor?
2 Kontrol noktalarını belirlemek ve test etmek: Yetki ve erişim kontrolleri, değişiklik yönetimi (metodoloji ve parametre değişiklikleri nasıl kayıt altına alınıyor?), otomatik hesaplamalar ve rapor üretim süreçleri üzerinde testler.
3 Manuel müdahaleleri şeffaflaştırmak: Excel veya benzeri araçlarla yapılan düzeltmeler tamamen yasaklanamayabilir. Ancak bu düzeltmelerin gerekçesi, onayı ve izi net şekilde kayıt altına alınmalı ve denetime açık olmalı.
4 ESG’yi finansal raporlama disipliniyle uyumlu hale getirmek: Aynı veri için finansal raporlarda ve ESG raporlarında farklı rakamların çıkmasını engellemek, tutarlılık sağlamak, çelişkileri tespit etmek.
Önümüzdeki dönemde Türkiye’de şirketler için üç stratejik gereklilik öne çıkıyor:
1 ESG verisini finansal veri kadar ciddiye almak; onun da sağlam bir BT altyapısına ve kontrol ortamına ihtiyaç duyduğunu kabul etmek.
2 Bilgi sistemleri denetimini sürdürülebilirlik stratejisinin ayrılmaz parçası haline getirmek; sadece mali tabloları değil, ESG veri süreçlerini de denetime açmak.
3 BT’yi maliyet kalemi değil, itibar, şeffaflık ve güvenilirlik yatırımı olarak görmek.
