Kırsal kalkınma destekleri üretimi ve gençleri güçlendirecek

Ö. Abdullah Özdemir

Mersin Ticaret Borsası Başkanı

Tarım ve Orman Bakanlığı ta­rafından 3 Nisan 2026 tarih­li Resmî Gazete’de ‘Kırsal Kal­kınma Yatırım Programı Çerçe­vesinde Yapılacak Desteklemeler Hakkında Tebliğ’ yayınlanmıştır. TÜİK verilerine göre, ülkemiz nüfusunun yüzde 17,2’si “kır” olarak tanımlanan yerleşim bi­rimlerinde ikamet ederken, yüz­de 15,6’sı “orta yoğun” kentlerde yaşamaktadır. Söz konusu teb­liğde “kır” ve “orta yoğun kent­ler” kırsal alan olarak tanımlan­dığından, ülkemizde kırsal alan nüfusu toplam nüfusun yüzde 32,8’ine karşılık gelmektedir.

Tarım sektörü yeni yetenekleri çekmekte zorlanıyor

OECD tarafından yayınlanan ra­pora göre, tarım sektörünün yaşla­nan nüfus, nitelikli iş gücü eksik­liği ve beşerî sermaye kısıtlarıyla karşı karşıya olduğu belirtilmek­tedir. Ayrıca raporda, inovasyon ve dijital teknolojilerin verimlili­ği, sürdürülebilirliği ve dayanıklı­lığı artırma konusunda yüksek bir potansiyele sahip olmasına rağ­men, tarım sektörünün bu alanlar­da ihtiyaç duyulan yeni yetenekle­ri çekmekte zorlandığı ifade edil­mektedir. Sektörel bazda 9 proje konusu ve 25 alt konudan oluşan, oldukça geniş bir yelpazeyi kapsa­yan Kırsal Kalkınma Yatırım Prog­ramı destekleri, OECD tarafından tespit edilen ve ülkemiz için de ge­çerli olan bu eksiklerin giderilerek kırsal kalkınmanın sağlanması açı­sından büyük önem taşımaktadır.

Genç girişimciler, kırsal kalkınmada önemli rol üstlenecek

Tebliğ kapsamında; tarımsal eği­tim almış gençler, genç girişimci­ler, aile işletmeleri, birinci derece tarımsal örgütler ve kadın girişim­ciler için sağlanan güçlü destek­ler oldukça değerlidir. Bu sayede, yaş ortalaması 59 olan çiftçi nüfu­sunun gençleşmesine, kadın çift­çilerin üretime daha fazla katılım sağlamasına, zorlu koşullarda faa­liyetlerini sürdüren mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapı­sal olarak güçlenmesine ve tarım­sal örgütlerin daha etkin hale gel­mesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca, projelerin tarımsal üretim plan­lamasıyla uyumlu olması duru­munda sağlanacak destekler, plan­lı üretim sürecinin uygulamadaki etkinliğini artıracaktır. Bütçenin yüzde 50›sinin kadın, genç giri­şimcilere ve aile işletmelerine ay­rılacak olması hedeflenen dönüşü­mün sağlanmasında oldukça etkili olacaktır. Özellikle genç girişimci­ler, program hedefleri arasında yer alan yeni tarım teknolojileri, veri temelli üretim ve akıllı tarım uygu­lamalarına yönelik kırsal kalkınma yatırımlarının hayata geçirilmesi, yaygınlaştırılması ve böylece ta­rımsal verimlilik ile kırsal ekono­mik altyapının güçlendirilmesi sü­reçlerinde önemli bir rol üstlene­ceklerdir.

OECD raporunda ayrıca, kırsal kalkınmanın; kırsal alanlarda ya­şam kalitesini artırmayı, bölge nü­fusunun refahını yükseltmeyi ve tarım ile ormancılığın yoğun oldu­ğu alanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini hedeflemesi gerek­tiği vurgulanmaktadır. Bu doğrul­tuda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan; 81 ilin sek­törel öncelikleri ve üretim planla­ması doğrultusunda yatırım konu­larının belirlendiği, yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlayan ve üst limiti 30 milyon TL’ye çıkarı­lan kapsamlı tebliğin, bu hedeflere ulaşılmasına önemli katkı sağlaya­cağını düşünüyorum.”