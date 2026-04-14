Kırsal kalkınma destekleri üretimi ve gençleri güçlendirecek
Ö. Abdullah Özdemir
Mersin Ticaret Borsası Başkanı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de ‘Kırsal Kalkınma Yatırım Programı Çerçevesinde Yapılacak Desteklemeler Hakkında Tebliğ’ yayınlanmıştır. TÜİK verilerine göre, ülkemiz nüfusunun yüzde 17,2’si “kır” olarak tanımlanan yerleşim birimlerinde ikamet ederken, yüzde 15,6’sı “orta yoğun” kentlerde yaşamaktadır. Söz konusu tebliğde “kır” ve “orta yoğun kentler” kırsal alan olarak tanımlandığından, ülkemizde kırsal alan nüfusu toplam nüfusun yüzde 32,8’ine karşılık gelmektedir.
Tarım sektörü yeni yetenekleri çekmekte zorlanıyor
OECD tarafından yayınlanan rapora göre, tarım sektörünün yaşlanan nüfus, nitelikli iş gücü eksikliği ve beşerî sermaye kısıtlarıyla karşı karşıya olduğu belirtilmektedir. Ayrıca raporda, inovasyon ve dijital teknolojilerin verimliliği, sürdürülebilirliği ve dayanıklılığı artırma konusunda yüksek bir potansiyele sahip olmasına rağmen, tarım sektörünün bu alanlarda ihtiyaç duyulan yeni yetenekleri çekmekte zorlandığı ifade edilmektedir. Sektörel bazda 9 proje konusu ve 25 alt konudan oluşan, oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan Kırsal Kalkınma Yatırım Programı destekleri, OECD tarafından tespit edilen ve ülkemiz için de geçerli olan bu eksiklerin giderilerek kırsal kalkınmanın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.
Genç girişimciler, kırsal kalkınmada önemli rol üstlenecek
Tebliğ kapsamında; tarımsal eğitim almış gençler, genç girişimciler, aile işletmeleri, birinci derece tarımsal örgütler ve kadın girişimciler için sağlanan güçlü destekler oldukça değerlidir. Bu sayede, yaş ortalaması 59 olan çiftçi nüfusunun gençleşmesine, kadın çiftçilerin üretime daha fazla katılım sağlamasına, zorlu koşullarda faaliyetlerini sürdüren mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapısal olarak güçlenmesine ve tarımsal örgütlerin daha etkin hale gelmesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca, projelerin tarımsal üretim planlamasıyla uyumlu olması durumunda sağlanacak destekler, planlı üretim sürecinin uygulamadaki etkinliğini artıracaktır. Bütçenin yüzde 50›sinin kadın, genç girişimcilere ve aile işletmelerine ayrılacak olması hedeflenen dönüşümün sağlanmasında oldukça etkili olacaktır. Özellikle genç girişimciler, program hedefleri arasında yer alan yeni tarım teknolojileri, veri temelli üretim ve akıllı tarım uygulamalarına yönelik kırsal kalkınma yatırımlarının hayata geçirilmesi, yaygınlaştırılması ve böylece tarımsal verimlilik ile kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi süreçlerinde önemli bir rol üstleneceklerdir.
OECD raporunda ayrıca, kırsal kalkınmanın; kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmayı, bölge nüfusunun refahını yükseltmeyi ve tarım ile ormancılığın yoğun olduğu alanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini hedeflemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan; 81 ilin sektörel öncelikleri ve üretim planlaması doğrultusunda yatırım konularının belirlendiği, yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlayan ve üst limiti 30 milyon TL’ye çıkarılan kapsamlı tebliğin, bu hedeflere ulaşılmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.”
