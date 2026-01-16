Kırsal kalkınma için Anadolu çiftçileri buluşuyor
“Çiftçilerimiz yaşlanıyor, gençleri bir an önce toprakla tanıştırmalıyız!” diyen Buğday Ekolojik Yaşamı Desteleme Derneği, geçtiğimiz günlerde Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerini paylaştı.
Türkiye›de kayıtlı çiftçilerin yaş dağılımı: 65 yaş ve üzeri % 35, 50-64 yaş % 35, 33-49 yaş % 25, 18-32 yaş yüzde 5. Dernek köylerde yaşayan gençlerin şehre göçünü önlemek için farklı projeler yürütüyor.
Amaç; kırsaldaki genç çiftçileri sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmek, şehirlerdeki gençleri toprakla tanıştırmak ve geleceğin çiftçilerini yetiştirmek. Gençler için düzenlenen agroekoloji eğitimleri ve ekoloji buluşmaları 2026 yılında da devam ediyor.
1964 yılında hukuk eğitimi için Muş’tan İstanbul’a giden babam Galip Dede’nin ardından, iki yıl sonra yine üniversite eğitimi için kardeşi Zekai Dede ve sonraki on yıl içinde tüm aile İstanbul’a göçüyor. Çocukluk anılarında babam hep Muş’taki meyve sebze yetiştiriciliğini ve özelikle bereketli üzüm bağlarını anlatırdı.
Göçlerle güçsüzleşen ve fakirleşen Muş, babamın yüreğinde hep bir özlem ve sızı ile yaşadı. Ben Muş’u ancak 2015 yılında görebildim. Babamın babaannesi Nadiye Hanım’ın meşhur üzüm bağlarının yerinde artık bir mezarlık vardı. Bereketli Muş Ovası topraklarına bakarken, köklerinden kopup göçmenin çoklu etkileri üzerine düşünmüştüm. İşte tam da bu nedenle, ilk adımı Muş’ta atılan bir proje beni çok heyecanlandırdı: Tiryaki Tarım Çiftçi Buluşmaları.
Tarım Çiftçi Buluşmaları, çiftçilerin iklim değişikliğine uyumunu desteklemek ve verimliliği artırmak amacıyla Tiryaki Agro tarafından başlatıldı. Hedef; bilgi temelli, iklim değişikliğine dayanıklı ve sürdürülebilir üretimi benimseyen bir üretici topluluğu oluşmasına katkı sunarak, kırsal kalkınmayı desteklemek.
Muş’taki pilot uygulamadan sonra Konya ve Gaziantep tarım havzalarında programın yaygınlaştırılması planlanıyor. Tiryaki Agro Holding Global Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Arzu Örsel programın sosyal etki boyutuna değiniyor. “Bu program, Anadolu’nun bereketli topraklarına ve üretimin asıl emekçilerine yapılan uzun vadeli bir yatırım. Sahada paylaşılan her bilgi, bölgenin ekonomik dayanıklılığına doğrudan katkı sunuyor.”
İklim uyumlu tarım eğitimine Muş’ta yoğun ilgi
Eğitimlerde, yenileyici tarımın toprak sağlığı, su kullanımı ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri, konvansiyonel tarımla farkları ve Muş koşullarına uyarlanabilir teknikler ele alındı. Yeni nesil uygulamaların ve dijital tarım teknolojilerinin gübre, enerji ve bitki koruma ürünleri kullanımını optimize etme potansiyeli paylaşıldı. Eğitim öncesinde her katılımcı için toprak analizleri yapıldı. Bütçeleme ve maliyet çalışmaları ile çiftçiler kendi üretimlerini gerçek veriler üzerinden değerlendirebildi. Ayrıca çiftçilere danışmanlık desteği de sağlanıyor.
Sahadaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Tiryaki Tarım Bölge Müdürü Recep Mergen “çiftçilerle birlikte sürdürülebilir üretimin altyapısını kuruyoruz” diyor. Muş’taki Tiryaki Agro Muş Alparslan Çiftliği yenilikçi tarım uygulamaları ile bölge çiftçilerine rehberlik ediyor. Akıllı sulama sistemleri, sensörler, drone ve toprak sağlığı uygulamaları ile rejeneratif tarımın yaygınlaşması için öncülük ediyor. Bu nedenle çiftçi buluşmalarının ilk durağı olarak Muş seçildi.
Sürdürülebilir gelecek için tersine göç ve toprağı onarma zamanı. 1960’larda toprağından göçmeye başlayan o kuşak, kökleri ile bağını hep canlı tuttu. Ve tıpkı babam gibi zaman zaman şöyle düşündü: Doğduğum yer doyduğum yer olsun diye, ben neler yapabilirdim, peki şimdi neler yapabilirim? “İyi haberler var baba, doğduğun topraklar yeniden bereketleniyor.”
|Borsa
|12.456,69
|0,70 %
|Dolar
|43,1882
|0,01 %
|Euro
|50,2661
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1608
|0,03 %
|Altın (GR)
|6.407,47
|0,20 %
|Altın (ONS)
|4.615,13
|0,21 %
|Brent
|63,3900
|0,43 %