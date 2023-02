Kırsala da destek gerek

10 ili etkileyen ve pek çok can kaybına yol açan depremin üzerinden dört gün geçti.

Dört gündür Türkiye tek yürek olmuş durumda. Hepimizin aklı, fikri, kalbi oralarda... Keşke elimizden daha fazlası gelse, yaraları bir an önce sarabilsek. Gelen her haberi pür dikkat izliyor, her kurtarma haberinde seviniyor, oradaki insanımızla üşüyor, ağlıyor, bekliyoruz...

Bir yandan da depremin her yönüyle etkisi kontrol edilmeye çalışılıyor. Uzmanlar sahada hayati öneme sahip tesislerin durumunu kontrol ediyor. Bunlardan ilki su.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bu konuya dikkat çekti dün. Bölgede 140 tesis var, 110’u baraj, 30’u gölet. Ve böylesi büyük bir depremden ne kadar etkilendiklerini belirlemek çok önemli.

Bakan, 140 barajdan 34 tanesinin kritik öneme sahip barajlar olduğunu söyledi. Onlara dikkat kesildiklerini de vurguladı. Bir sorun olmaması için çalışmalar sürüyor. 79’u dün itibariyle incelenmişti.

En yoğun hayvancılık Diyarbakır’da

Depremden etkilenen bölgede tarım ve hayvancılık da yoğun olarak yapılıyor.

TÜİK’in verilerine baktığımızda bölgede en yoğun hayvancılığın Diyarbakır’da yapıldığını görüyoruz. TÜİK’in son verileri 2021 yılına ait. Bu verilere göre Diyarbakır’da canlı hayvanlar değeri 7.7 milyar lira. Ardından Şanlıurfa geliyor. Şanlıurfa’da canlı hayvanlar değeri 6 milyar lira. Adana’da canlı hayvanlar değeri 4 milyar lira olurken, Kahramanmaraş’ta bu rakam 3,7 milyar lira, Malatya’da 2,3 milyar lira, Hatay’da 2 milyar ve Adıyaman’da 1,2 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

Bölge kırsalından haberler geçmeye başlamadı henüz. Hava koşulları ve şehirlerdeki durum nedeniyle gözler merkezlerde.

Bakan, bakanlığın 5 bin 664 personeli ile sahada olduğunu söyledi. Ayrıca, veteriner hekimlerin de yaralı hayvanların kesim işlemlerini yaptığını, Et ve Süt Kurumu’nun kesilen hayvanları alarak, kendi alımlarını gerçekleştirdiğini söylüyor.

Yem desteği başladı

Diğer yandan bölgeye yardımlar sürüyor. Her gün Türkiye’nin dört bir yanından tırlar bölgeye doğru hareket ediyor. Destekler yaşamın sürmesi için çok önemli. Kırsalda yaşamın devamı için hayvan varlığını korumak önem taşıyor. Hayvanları beslemek için yem tedariki şimdi öncelikli.

Bunun için de firmaların harekete geçtiğini görüyoruz. Hayvan yemi yardımları bölgeye gitmeye başladı.

Hayvan yemi için destek gönderen şirketlerden biri Konya Şeker.

Şirket Tarım Bakanlığının koordinasyonuyla bölgeye 3 tır besi ve süt yemi gönderdi. Yemler, Kahramanmaraş TMO ambarına teslim edildi. Şirket yetkilileri, bir çiftçi kuruluşu olduklarını, çiftçinin halini bildiklerini söylüyor. Bu anlamda barınma konusunda yerlerinin bulunduğunu ve yine bakanlığın koordinasyonuyla depremzedelerin hayvanlarına yerlerinde bakım desteği verebileceklerini iletiyorlar.

“Kırsal için organize olunmalı”

Türkiye Ziraatçılar Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Müslüm Ösün kırsaldaki son durumu anlatıyor. Ösün, kırsalda ciddi manada bir yardım faaliyeti, elektrik ve yollarla ilgili bir çalışmanın henüz olmadığını söylüyor. Kırsaldaki insanlarla ilgilenecek merkezler oluşturularak muhtarlar ve jandarma birlikleriyle, belediyelerin kırsal hizmetler daireleri koordinatörlüğünde zarar gören köylere ulaşılmasının, sağlık ve gıda ihtiyaçlarının giderilmesinin öncelikli olduğunun altını çiziyor. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep Nurdağı ve Adıyaman köylerine dikkat çekiyor.

Müslüm Ösün, “Ziraat odaları, il ve ilçe tarım teşkilatları kırsalda olmalılar” diyor.

Bunun tarımsal ve hayvansal üretim için önemine dikkat çeken Ösün, özellikle kar yağışının yoğun olduğu illerde yem ve saman desteğinin de çok önemli olduğunu vurguluyor.